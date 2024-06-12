Невозможно тянуть: россияне массово отказываются платить по ипотечным кредитам

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Россияне просрочили платежи по ипотеке на 5,3 млрд рублей

2:25
Страхование

В период с января по апрель 2024 года объём просроченной ипотеки в России увеличился на 8,4%, или 5,3 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2023 год, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.

Россияне просрочили платежи по ипотеке на 5,3 млрд рублей
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

По итогам I квартала 2024 года портфель проблемных ипотечных кредитов вырос на 5%, или 3,5 млрд рублей, достигнув 66,8 млрд рублей. Только в апреле он увеличился еще на 3%, или 1,9 млрд рублей. Таким образом, на 1 мая 2024 года портфель просроченных ипотечных кредитов на балансах кредитных организаций превысил 68,64 млрд рублей, согласно данным Банка России.

«Ситуация с неплатежами по ипотеке постепенно ухудшается. Это видно по доле неплатежей в портфеле, которая, хоть и незначительно, но увеличилась с 0,35% в начале года до 0,37%. Высокие ипотечные ставки мешают должникам быстро продавать жилье для погашения задолженности и практически ликвидировали рынок рефинансирования. Также мы наблюдаем рост просрочек по ипотекам, взятым осенью 2023 года в надежде на снижение высоких ставок, которое не произошло. Обслуживать дорогую ипотеку становится все сложнее», — пояснил генеральный директор агентства Денис Аксенов.

Лидерами по приросту проблемной ипотеки в абсолютных цифрах с начала 2024 года стали Краснодарский край (плюс 561 млн рублей), Москва (плюс 405 млн рублей) и Санкт-Петербург (плюс 397 млн рублей). По темпам роста лидируют Республика Крым (плюс 139%), Республика Тыва (плюс 78%) и Севастополь (плюс 43%).

Ранее эксперты рассказали, как с помощью страховки снизить платежи по ипотеке и быстрее погасить задолженность.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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