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Центробанк усмотрел нарушения в деятельности компании "Росгосстрах"

ЦБ оштрафовал "Росгосстрах" за административное нарушение

1:03
Страхование

11 июня Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности страховой компании "Росгосстрах".

ЦБ оштрафовал "Росгосстрах" за административное нарушение
Фото: commons.wikimedia.org by avtotema.mediasalt.ru

В деятельности страховщика ЦБ выявил нарушения, предусмотренные статьей 15.34.1 КоАП, касающейся необоснованного отказа от заключения публичных договоров обязательного страхования или навязывания дополнительных услуг.

Штрафы за такие нарушения составляют для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

В опубликованных на сайте Центробанка документах не уточняется, к каким именно лицам применяются санкции. Постановления пока не вступили в законную силу. Регулятор не раскрывает подробных причин привлечения компании к административной ответственности.

Ранее "Росгосстрах" выяснил, что большинство россиян не чувствует себя в безопасности в собственном доме.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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