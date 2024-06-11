Покупал дома и драгоценности: в США суд приговорил психиатра к 8 годам тюрьмы за страховое мошенничество

В США психиатр получил 8 лет тюрьмы за мошенничество со страховкой

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Психиатра из американского города Уэлсли приговорили к 8 годам тюремного заключения за хищение у страховых компаний более 19 миллионов долларов за якобы предоставленные услуги, сообщает WWLP.

По данным Министерства юстиции Бостона, 53-летний Густаво Кинрис в период с 2015 по 2018 год подделывал медицинские счета на сеансы транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и психотерапии. Доходы от мошенничества Кинрис использовал для покупки роскошного дома, ювелирных изделий, дома для отдыха и путешествий.

Расследование показало, что врач фальсифицировал записи пациентов, чтобы скрыть свои преступления. Он был признан виновным по семи пунктам обвинения в электронном мошенничестве, шести пунктам дачи ложных заявлений и одному пункту препятствования правосудию.

Прокуратура подчеркнула, что действия Кинриса подрывают доверие к системе здравоохранения и наносят ущерб налогоплательщикам.

Прокуратура и ФБР заявили, что расследование и судебное преследование подобных преступлений в сфере здравоохранения являются их приоритетом.

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