Покупал дома и драгоценности: в США суд приговорил психиатра к 8 годам тюрьмы за страховое мошенничество

Психиатра из американского города Уэлсли приговорили к 8 годам тюремного заключения за хищение у страховых компаний более 19 миллионов долларов за якобы предоставленные услуги, сообщает WWLP.
По данным Министерства юстиции Бостона, 53-летний Густаво Кинрис в период с 2015 по 2018 год подделывал медицинские счета на сеансы транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) и психотерапии. Доходы от мошенничества Кинрис использовал для покупки роскошного дома, ювелирных изделий, дома для отдыха и путешествий.
Расследование показало, что врач фальсифицировал записи пациентов, чтобы скрыть свои преступления. Он был признан виновным по семи пунктам обвинения в электронном мошенничестве, шести пунктам дачи ложных заявлений и одному пункту препятствования правосудию.
Прокуратура подчеркнула, что действия Кинриса подрывают доверие к системе здравоохранения и наносят ущерб налогоплательщикам.
Прокуратура и ФБР заявили, что расследование и судебное преследование подобных преступлений в сфере здравоохранения являются их приоритетом.
Ранее в Кузбассе сотрудники ГИБДД остановили владельца снятого с регистрации Lexus, совершившего 125 нарушений ПДД.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.