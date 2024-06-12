Преимущества онкологической страховки: финансовая защита и доступ к передовым методам лечения

Эксперты объяснили, как онкологическая страховка может спасти жизнь и деньги

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Множество факторов могут влиять на вероятность развития онкологических заболеваний, включая постоянный стресс, наследственность, вредные привычки и семейную историю рака. С ростом статистики онкологических заболеваний стоит рассмотреть возможность онкологической страховки наряду с поддержанием здорового образа жизни и регулярными медицинскими обследованиями.

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Этот вид страхования широко популярен в различных странах. Например, в Израиле почти 90% населения имеют страховку от онкологических заболеваний. В России интерес к этому виду страхования пока не столь высок, но наблюдается положительная динамика в количестве застрахованных.

Онкологическая страховка не может предотвратить заболевание, но в случае его наступления повышает шансы на успешное выздоровление, обеспечивая доступ к современным методам лечения. Стоимость лечения рака может достигать значительных сумм, например, до 10 миллионов рублей.

Страховая компания берёт на себя финансовые расходы и организационные вопросы, включая транспортировку и медицинское обслуживание. Пациент, имеющий полис, получает персонального координатора, который оказывает помощь как самому пациенту, так и его близким. Кроме того, разрабатывается индивидуальный план диагностики и лечения.

Координатор организует все необходимые медицинские процедуры и исследования, а в случае необходимости лечения в другом регионе помогает с организацией поездки и трансфера до медицинского учреждения.