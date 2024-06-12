Правила внесения изменений в полис ОСАГО: что можно исправить и куда обращаться в случае ошибок в полисе

Использование полиса ОСАГО с ошибками, опечатками или некорректными данными опасно для автовладельца, так как страховая компания может отказать в выплате при ДТП или даже расторгнуть договор. Эксперты пояснили, какие данные можно изменить в полисе и куда обращаться в случае обнаружения ошибок.
Какие данные можно и нельзя изменять
Иногда полис оформлен правильно, но некоторые данные устарели, например, фамилия. Такие данные можно скорректировать.
Что разрешено менять:
В полисе ОСАГО нельзя изменить только три пункта:
Как исправить ошибку
Для исправления ошибок необходимо обратиться напрямую в свою страховую компанию, так как только она может вносить изменения в полис и заносить данные в систему АСИ ОСАГО. Это правило действует даже в случае покупки ОСАГО через маркетплейс или страхового агента. Обратиться в страховую компанию можно лично либо через её сайт.
Иногда после внесения изменений стоимость ОСАГО меняется, что происходит при увеличении рисков страхового случая. Например, если в полис добавлен ещё один водитель с меньшим стажем и более высоким коэффициентом бонус-малус (КБМ), изменения в ОСАГО вступят в силу после оплаты, обычно на следующий день.
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