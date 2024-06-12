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Правила внесения изменений в полис ОСАГО: что можно исправить и куда обращаться в случае ошибок в полисе

Как исправить ошибки в полисе ОСАГО и избежать отказа в страховой выплате

1:44
Страхование

Использование полиса ОСАГО с ошибками, опечатками или некорректными данными опасно для автовладельца, так как страховая компания может отказать в выплате при ДТП или даже расторгнуть договор. Эксперты пояснили, какие данные можно изменить в полисе и куда обращаться в случае обнаружения ошибок.

Как исправить ошибки в полисе ОСАГО и избежать отказа в страховой выплате
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие данные можно и нельзя изменять

Иногда полис оформлен правильно, но некоторые данные устарели, например, фамилия. Такие данные можно скорректировать.

Что разрешено менять:

  • опечатки;
  • коэффициент бонус-малус;
  • адрес регистрации и номер водительского удостоверения;
  • количество водителей, допущенных к управлению;
  • номер свидетельства о регистрации и госномер ТС;
  • цели и период эксплуатации в период действия полиса;
  • информацию об использовании прицепа.

В полисе ОСАГО нельзя изменить только три пункта:

  • страхователь;
  • автомобиль;
  • срок действия договора.

Как исправить ошибку

Для исправления ошибок необходимо обратиться напрямую в свою страховую компанию, так как только она может вносить изменения в полис и заносить данные в систему АСИ ОСАГО. Это правило действует даже в случае покупки ОСАГО через маркетплейс или страхового агента. Обратиться в страховую компанию можно лично либо через её сайт.

Иногда после внесения изменений стоимость ОСАГО меняется, что происходит при увеличении рисков страхового случая. Например, если в полис добавлен ещё один водитель с меньшим стажем и более высоким коэффициентом бонус-малус (КБМ), изменения в ОСАГО вступят в силу после оплаты, обычно на следующий день.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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