Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
EnvInt: мелкие частицы связаны с 135 млн летальных исходов в мире с 1980 года
Врач не советует заниматься спортом после приема пищи
ВЦИОМ представил результаты опроса об экономических настроениях россиян
Технолог Бурматнов призвал не демонизировать обычный хлеб
Макияж без кистей: как достичь идеального результата с помощью пальцев?
Минпромторг: новые меры поддержки торговых центров не требуются
arXiv: создана нейросеть, расшифровывающая сигналы собачьего лая и рычания
Топ мест, обязательных для посещения в России
Народные средства против муравьев: работают ли они на самом деле?
Страховые случаи и исключения: что нужно учитывать при заключении договора страхования

Как определить страховой случай: основные правила и исключения

2:12
Страхование

Страхование — это ключевой аспект обеспечения безопасности как для частных лиц, так и для бизнеса. Прежде чем подписывать договор страхования, важно понимать, какие события могут быть признаны страховыми случаями.

Как определить страховой случай: основные правила и исключения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Условия возникновения страхового случая подробно описаны в договоре и обычно должны соответствовать нескольким критериям:

  • Случайность и неожиданность: страховой случай происходит внезапно и его нельзя предсказать.
  • Причинение вреда: событие должно нанести ущерб человеку или его имуществу, который может быть оценен в денежном выражении.
  • Причинно-следственная связь: событие должно быть причиной ущерба. Например, если дерево упало на автомобиль и повредило капот, это будет страховым случаем, в то время как предварительно поврежденная фара не будет учитываться.

Конкретные риски, включаемые в договор, зависят как от пожеланий страхователя, так и от предложений страховой компании. Обычно граждане страхуют:

  • Имущество (например, повреждение или утрата имущества).
  • Жизнь и здоровье (например, ущерб здоровью или смерть застрахованного).
  • Гражданскую ответственность (например, причинение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц).

Некоторые случаи не признаются страховыми:

  • Расходы, связанные с противоправными действиями, например, убытки от штрафов за нарушение ПДД.
  • Убытки от азартных игр, пари и лотерей.
  • Затраты на выкуп для освобождения заложников.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы в случае:

  • Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
  • Военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
  • Гражданской войны, народных волнений или забастовок.

Также страховщик может отказаться от выплаты возмещения, если страховой случай произошёл по вине страхователя или выгодоприобретателя, например, в случае умышленного поджога.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Минпромторг: новые меры поддержки торговых центров не требуются
arXiv: создана нейросеть, расшифровывающая сигналы собачьего лая и рычания
Топ мест, обязательных для посещения в России
Народные средства против муравьев: работают ли они на самом деле?
Россиянам назвали все тонкости владения пушистой кошкой
Юлия Меньшова рассказала, что в молодости у неё было много романов
Вода с лимоном снижает высокое давление
Более 1,6 млн семей получили пособия по уходу за ребёнком в 2023 году
Олег Майами раскрыл детали роскошного гардероба Филиппа Киркорова
Как приготовить креветки на пару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников