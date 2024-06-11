Соцфонд России в 2023 году направил более 322 млрд рублей на пособия по материнству и уходу за детьми

Более 1,6 млн семей получили пособия по уходу за ребёнком в 2023 году

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году Социальный фонд России потратил более 322 миллиардов рублей на пособия по материнству в рамках социального страхования. Об этом сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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"Пособие по беременности родам получили более 705 тыс. женщин, пособие при рождении ребенка — более 853 тыс. человек, а правом на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком воспользовались 1,6 млн человек. Общие расходы на выплату пособий по материнству в рамках соцстрахования составили более 322 млрд рублей", — отметил он.

Кроме того, в 2023 году по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве более 10 тысяч человек получили единовременные выплаты на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Также 491 тысяча пострадавших получили ежемесячные страховые выплаты на общую сумму 80,2 миллиарда рублей, включая выплаты для Донбасса и Новороссии, сообщает ТАСС.

"Пособие по временной нетрудоспособности в прошлом году получили почти 19,7 млн граждан, им были перечислены средства в сумме 482,9 млрд рублей. Это на 8,6 млрд меньше, чем в 2022 году, что объясняется снижением заболеваемости", — добавил Чирков.

Также, по его словам, почти 980 тысяч медработников в 2023 году получили специальные социальные выплаты на сумму 73,7 миллиарда рублей.