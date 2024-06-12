Федеральный фонд ОМС потратил 6,1 млрд рублей на лечение COVID-19 в первом квартале 2024 года

ФОМС выделил 6,1 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19 в 2024 году

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

В аналитической записке о реализации бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования указано, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё составило 45,8 тыс.

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Объём финансирования медицинской помощи больным с COVID-19 или подозрением на заболевание из бюджета ФОМС составил 6,1 млрд рублей с января по апрель. Эти данные приведены в аналитической записке о выполнении бюджета ФОМС за январь — март, подготовленной Счётной палатой РФ.

"По итогам мониторинга, проведенного территориальными фондами ОМС, за I квартал 2024 г. объем финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по всем условиям оказания медицинской помощи составил 6,1 млрд р.", — говорится в документе.

Отмечено, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом или подозрением на него составило 45,8 тыс. (0,77% от общего числа госпитализаций) на сумму 4,7 млрд рублей, что составляет 1,52% от общего объёма финансирования медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, сообщает ТАСС.

"В 2024 г. правительством Российской Федерации решения о выделении дополнительного финансирования на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в целях обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС не принимались", — подчёркивается в записке.