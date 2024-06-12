Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральная ночная маска из картофеля и зелёного чая: рецепт и полезные свойства
Зрители назвали актёра, который лучше всех сыграл Кощея Бессмертного
Врач Неронов: не стоит тереть глаза
Никита Кологривый стал объектом шуток в Сети из-за фотосессии в образе Маяковского
Названы необычные факты о кошках
Как обеспечить безопасность в дождливую погоду: советы автоэксперта
Гигантскую рыбу длиной 221 см выбросило на побережье Орегона
На СКИФе хотят достигнуть эмиттанса пучка 70 пикометров∙радиан
Мифы и реальность: сезонное цветение орхидей
Федеральный фонд ОМС потратил 6,1 млрд рублей на лечение COVID-19 в первом квартале 2024 года

ФОМС выделил 6,1 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19 в 2024 году

2:01
Страхование

В аналитической записке о реализации бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования указано, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё составило 45,8 тыс.

ФОМС выделил 6,1 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19 в 2024 году
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Объём финансирования медицинской помощи больным с COVID-19 или подозрением на заболевание из бюджета ФОМС составил 6,1 млрд рублей с января по апрель. Эти данные приведены в аналитической записке о выполнении бюджета ФОМС за январь — март, подготовленной Счётной палатой РФ.

"По итогам мониторинга, проведенного территориальными фондами ОМС, за I квартал 2024 г. объем финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по всем условиям оказания медицинской помощи составил 6,1 млрд р.", — говорится в документе.

Отмечено, что количество госпитализаций пациентов с коронавирусом или подозрением на него составило 45,8 тыс. (0,77% от общего числа госпитализаций) на сумму 4,7 млрд рублей, что составляет 1,52% от общего объёма финансирования медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, сообщает ТАСС.

"В 2024 г. правительством Российской Федерации решения о выделении дополнительного финансирования на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в целях обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС не принимались", — подчёркивается в записке.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Никита Кологривый стал объектом шуток в Сети из-за фотосессии в образе Маяковского
Названы необычные факты о кошках
ФОМС выделил 6,1 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19 в 2024 году
Как обеспечить безопасность в дождливую погоду: советы автоэксперта
Гигантскую рыбу длиной 221 см выбросило на побережье Орегона
На СКИФе хотят достигнуть эмиттанса пучка 70 пикометров∙радиан
Мифы и реальность: сезонное цветение орхидей
Техноблогер Wylsacom рассказал о своих миллионных доходах
GoodHousekeeping: как заморозить зелёную фасоль, чтобы она сохранила цвет и вкус
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников