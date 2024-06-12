Жительница Подольска получила компенсацию 180 тыс. рублей за повреждения авто после инцидента с кошкой

Жительница Подольска получила 180 тыс. рублей по КАСКО из-за кошки

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Согласие" выплатила 180 тыс. руб. по полису КАСКО за повреждения автомобиля Hyundai Santa Fe, произошедшие в результате ДТП. Инцидент произошел в Подольске, когда местная жительница сбила кошку, выбежавшую на дорогу.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приближаясь к своему дому, женщина заметила кошку, выбегающую из двора, и резко затормозила, чтобы избежать столкновения. Выйдя из машины, она случайно включила заднюю передачу вместо парковки. В результате автомобиль с открытой дверью поехал назад и столкнулся с препятствием, повредив левую переднюю дверь и крыло.

Кошка не пострадала и благополучно убежала с места происшествия.