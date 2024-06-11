Какие выплаты положены россиянам с инвалидностью в 2024 году, и от чего они зависят

Люди с инвалидностью имеют право на пенсию и ЕДВ от государства

2:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Государство ежемесячно перечисляет гражданам с инвалидностью выплаты. От чего они зависят и кому положены, объяснил портал Банки. ру.

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Денежные выплаты инвалидам обычно перечисляют в форме пенсии, а также фиксированной ежемесячной выплаты (ЕДВ), пояснили эксперты.

Пенсия для граждан с инвалидностью может быть социальной или страховой. Если у россиянина нет необходимого трудового стажа, то он имеет право на социальную пенсию. Размер страховой пенсии по инвалидности зависит не только от стажа, но и от наличия иждивенцев, стажа и заработной платы.

Если человек достиг пенсионного возраста и наработал необходимый страховой стаж, он может одновременно рассчитывать на страховую пенсию по старости. В 2024 году для этого нужно иметь стаж 15 лет и 28,2 пенсионных балла. Количество баллов зависит от суммы взносов в Социальный фонд РФ, которые перечислял работодатель за своего сотрудника, пока он был трудоустроен.

Получать сразу две страховые пенсии гражданин с инвалидностью не может: он должен выбрать что-то одно. При этом выплаты ЕДВ положены ему независимо от вида пенсии. Размер ЕДВ зависит от группы инвалидности. Например, выплата при первой группе инвалидности в 2024 году составляет 3746,34 рубля, при второй — 2224,28 рубля, при третьей — 1465,64 рубля.

Также к ЕДВ можно получить доплату, если человек с инвалидностью вместо набора социальных услуг выберет получать его в денежном эквиваленте.

Выплаты людям с ограниченными возможностями подлежат ежегодной индексации. Так, социальные пенсии индексируются 1 апреля, страховые — 1 января, ежемесячные денежные выплаты — 1 февраля.

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