Эксперты системы ОМС рассказали, как узнать стоимость и перечень медицинских услуг, предоставленных по полису обязательного медицинского страхования

Каждый застрахованный имеет возможность получить информацию о медицинских услугах, оказанных ему за определенный период в различных медицинских учреждениях, где он получал медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Также предусмотрена возможность узнать стоимость медицинской помощи, полученной бесплатно в рамках ОМС.
Согласно правилам обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации, в которых граждане застрахованы по ОМС, информируют их о перечне предоставленных медицинских услуг и их стоимости. Это осуществляется на основе данных, которые медицинские учреждения передают страховым организациям в виде реестров счетов за оказанную медицинскую помощь.
Чтобы узнать перечень услуг и их стоимость, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" — "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". В этой справке будут указаны медицинские услуги, предоставленные за счет средств ОМС.
Полученная через портал "Госуслуги" справка носит информационный характер. Для получения официальной информации необходимо подать письменное заявление в страховую медицинскую организацию, где был оформлен полис ОМС, или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи. Информация о перечне медицинских услуг и их стоимости предоставляется лично или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о доставке.
Если обнаружены записи о медицинских услугах, которые фактически не были получены, рекомендуется обратиться в отдел защиты прав застрахованных своей страховой медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление о недостоверной информации следует подать письменно или через официальный сайт.
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