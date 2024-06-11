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Важные аспекты выбора страхования жизни и здоровья для семей, предпочитающих активный отдых

Безопасное лето: как выбрать полис для защиты семьи на природе

1:22
Страхование

При выборе полиса страхования жизни и здоровья для семьи необходимо учитывать все планируемые виды активности, чтобы обеспечить возможность получения страховых выплат в случае несчастного случая.

Безопасное лето: как выбрать полис для защиты семьи на природе
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Особенно важно это в тёплые летние дни, когда многие предпочитают отдых на природе. Для тех, кто любит спокойные прогулки по живописным местам или горам, подойдут стандартные страховые программы. Однако для семей, которые предпочитают более активный отдых, такой как сплавы на байдарках, спортивные походы или исследование пещер, потребуется специальный полис, охватывающий риски, связанные с любительским спортом, рекомендуют специалисты.

Эксперты также подчёркивают, что страховой договор должен чётко указывать размеры выплат за различные виды травм. Например, за перелом кости предплечья или большого пальца руки можно получить до 5% от застрахованной суммы. Максимальный размер страховки зависит от выбранного продукта и не может превышать пятилетний доход клиента или, в случае неработающих лиц и несовершеннолетних — 500 тысяч рублей.

Для детей возможна страховка как на год, так и на короткий период, включая время пребывания в летних лагерях или участия в спортивных соревнованиях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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