В аэропорту потерялся багаж: что делать и можно ли получить компенсацию без страховки

Авиакомпания обязана компенсировать утерянный багаж независимо от наличия страховки

4:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ситуации, когда пассажиры не находят свои чемоданы на багажной ленте, случаются часто. Для одних это просто неприятность, а для других – испорченный отпуск. Банки.ру разобрался, что делать, если ваш багаж исчез, как его вернуть и получить финансовую компенсацию.

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Почему может пропасть багаж

Две наиболее распространенные причины потери багажа – ошибки сотрудников при его оформлении или передаче, а также наличие лишних бирок от предыдущих поездок.

Человеческий фактор всегда играет роль, даже в современных аэропортах. Сотрудник может неправильно напечатать бирку или плохо приклеить штрихкод. Грузчик также может ошибиться, особенно при коротких пересадках – ваш чемодан может улететь не туда или его забудут загрузить на самолет.

Избежать проблем с лишними бирками можно, проверив чемодан перед сдачей. Другие пассажиры также могут перепутать багаж на ленте, поэтому добавьте на чемодан яркую ленту или наклейку и бирку с контактными данными.

Что делать при потере багажа

Если ваш багаж не появился на ленте, обратитесь к стойке «Поиск багажа» (Lost and Found) в зале прилета или к представителю авиакомпании. Вам потребуется паспорт, посадочный талон и багажная квитанция. Заполните акт PIR (Property Irregularity Report), указав свои данные и описание багажа. Один экземпляр останется у вас.

Статус поиска багажа можно отслеживать через сайт авиакомпании. Максимальный срок ожидания – 21 день. Если багаж не найден, он считается утерянным, и вы можете подать претензию на компенсацию.

Компенсация за потерю багажа

Согласно ст.118 Воздушного кодекса РФ, при внутренних перелетах авиакомпания несет ответственность за утерю или повреждение багажа. Даже без страховки компания обязана компенсировать убытки. Дополнительно можно приобрести полис путешественника с опцией защиты багажа.

Авиакомпания компенсирует расходы на необходимые вещи, если ваш багаж найден позже. Сохраняйте все чеки для предъявления претензии. По ст. 120 Воздушного кодекса РФ, при задержке багажа вы имеете право на компенсацию – 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не больше половины стоимости билета.

Компенсация по ОСГОП и полису путешественника

Полис ОСГОП защищает от вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу пассажира. Компенсация по ОСГОП – до 600 рублей за 1 кг багажа и до 23 тыс. рублей за иное имущество. При международных рейсах сумму компенсации устанавливают Монреальская или Варшавская конвенции.

Если багаж застрахован, обращайтесь в страховую компанию для получения компенсации. Страхование багажа оформляется как отдельная опция, и его стоимость составляет около 300 рублей (страховая сумма – $500).

Как оформить страховку на багаж

Страховой полис можно оформить при покупке билета. У разных авиакомпаний условия компенсации различаются, например, максимальная стоимость компенсации у «Победы» – 15 000 руб., у «Уральских авиалиний» – 25 000 руб., у «Аэрофлота» – 90 000 руб. Если вы перевозите что-то дорогое, дополнительно объявите ценность багажа перед вылетом.

Если ваш багаж повреждён, авиакомпания возместит стоимость ремонта. Для этого зафиксируйте факт поломки в аэропорту, отремонтируйте багаж и предоставьте чек. Если багаж не подлежит ремонту, подайте претензию с доказательствами стоимости.

Для международных рейсов компенсация может достигать 120 000 рублей по Монреальской конвенции. При отсутствии подтверждения стоимости багажа суд может установить размер выплаты на уровне 25-50% от максимальной суммы.

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