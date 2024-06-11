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Исследование Swiss Re: искусственный интеллект в медицине будет основным источником страховых рисков в ближайшие 10 лет

Исследование: ИИ в медицине станет главной угрозой для страховщиков к 2034 году

1:59
Страхование

Швейцарская компания Swiss Re, один из крупнейших страховщиков в мире, исследовала влияние искусственного интеллекта (ИИ) на страховую отрасль в период 2024–2034 годов.

Исследование: ИИ в медицине станет главной угрозой для страховщиков к 2034 году
Фото: Pexels by Google DeepMind is licensed under public domain

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие десять лет наибольшие страховые риски будут связаны с использованием ИИ в здравоохранении и фармацевтике. Это обусловлено быстрым развитием ИИ-решений для медицины и высокой ответственностью за здоровье людей.

Swiss Re оценила рост страховых рисков, основываясь на текущей рыночной ситуации и данных о проблемах, связанных с ИИ в различных отраслях. Сейчас ИТ-сектор лидирует по уровню рисков, а здравоохранение и фармацевтика занимают третье место. Однако к 2034 году, по мнению Swiss Re, медицина выйдет на первое место, за ней последуют транспорт, энергетика и ИТ.

Аналитики подчёркивают высокую вероятность инцидентов в медицине из-за широкого использования ИИ и возможного серьёзного ущерба для пациентов. Особую тревогу вызывает внедрение ИИ для защиты персональных данных и самообучающиеся нейросети, которые могут приводить к необъективным выводам и ограниченности данных.

Эксперт по коммерческой эффективности фармкомпаний Алексей Огарков отметил, что ИИ развивается быстрее, чем адаптируются регуляторные процессы и законодательство. В частности, в сфере генеративного ИИ и глубокого обучения возможны проблемы с генерацией неверной информации и переобучением нейронных сетей. Однако Огарков также указал на успешные примеры применения ИИ, такие как Classical Machine Learning и Big Data Analytics, которые помогли в создании обучающих программ для врачей, сообщает vademec. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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