Сколько ждать бесплатной медпомощи по ОМС, и что делать, если эти сроки нарушают

"Сравни": нарушение сроков оказания услуг по ОМС карается законом

4:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в государственных поликлиниках или больницах должна быть оказана в чётко установленные сроки. Портал "Сравни" рассказал, что делать, если они нарушаются.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam

Кто устанавливает сроки оказания услуг

Сроки устанавливаются Правительством РФ. Каждый год выпускается новый документ под названием "Программа государственных гарантий". В этой программе описаны виды бесплатного лечения и сроки их оказания, сформированные на основе действующих порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также данных медицинской статистики.

Сроки оказания скорой медицинской помощи:

Приезд скорой помощи на вызов — не дольше 20 минут с момента вызова

Приём пациента в медучреждении для оказания неотложной помощи — не дольше двух часов с момента обращения.

Сроки ожидания терапевтического и планового лечения:

Визит участкового терапевта, педиатра или врача общей практики — не дольше 24 часов с момента обращения.

Консультация врача-специалиста — не дольше 14 дней со дня обращения пациента.

Проведение диагностических исследований (рентгенография, маммография, УЗИ и др.) — не дольше 14 дней со дня назначения.

Проведение лабораторных исследований (анализов) — не дольше 14 дней со дня назначения.

Оказание специализированной медицинской помощи, включая стационарное лечение — не дольше 14 рабочих дней со дня выдачи направления.

Сроки ожидания лечения при выявлении онкологии:

Консультация врача-специалиста при подозрении на онкологическое заболевание — не дольше трёх рабочих дней со дня обращения.

Проведение диагностических исследований при подозрении на онкологию — не дольше семи рабочих дней со дня назначения.

Установление диспансерного наблюдения врача-онколога — не дольше трёх рабочих дней с момента постановки диагноза.

Оказание специализированной медицинской помощи — не больше семи рабочих дней с момента установления диагноза.

Что такое высокотехнологичная медпомощь, и в какие сроки её оказывают

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) включает применение новых сложных методов лечения, таких как роботизированная техника, клеточные технологии и методы генной инженерии. Она включает имплантацию искусственного хрусталика глаза, ЭКО, эндопротезирование суставов и стентирование сосудов и т. д. Если ВМП назначена лечащим врачом, она может быть оказана бесплатно по ОМС, но сроки ожидания зависят от очередности пациента и планового объёма медицинской помощи на год, утверждённого для медучреждения.

При назначении врачом любой помощи требуйте записать это в медкарту с указанием даты. Без этого доказать нарушение сроков оказания помощи будет невозможно.

Что делать, если нарушены сроки оказания медпомощи

Прежде всего нужно написать жалобу главврачу. Что в ней указать:

Описать проблему, например, что назначенная процедура МРТ не может быть выполнена из-за поломки оборудования.

Указать просьбу обеспечить выполнение назначения врача.

Жалобу можно отправить также в Росздравнадзор и Минздрав.

После этого нужно обратиться в свою страховую компанию:

Указать, что услуги по ОМС не оказываются вовремя.

Приложить копию жалобы главврачу и назначение врача.

Если жалоба рассматривается дольше срока получения лечения, возможно, придётся обратиться за платной помощью и затем требовать компенсацию от страховой компании.

Если страховая компания откажет в компенсации, можно обратиться в суд. Но судебные тяжбы с больницами могут быть долгими и дорогими, поэтому стоит оценить, стоит ли оно того, перед началом разбирательства.