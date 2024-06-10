Сколько ждать бесплатной медпомощи по ОМС, и что делать, если эти сроки нарушают

Помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в государственных поликлиниках или больницах должна быть оказана в чётко установленные сроки. Портал "Сравни" рассказал, что делать, если они нарушаются.
Сроки устанавливаются Правительством РФ. Каждый год выпускается новый документ под названием "Программа государственных гарантий". В этой программе описаны виды бесплатного лечения и сроки их оказания, сформированные на основе действующих порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также данных медицинской статистики.
Сроки оказания скорой медицинской помощи:
Сроки ожидания терапевтического и планового лечения:
Сроки ожидания лечения при выявлении онкологии:
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) включает применение новых сложных методов лечения, таких как роботизированная техника, клеточные технологии и методы генной инженерии. Она включает имплантацию искусственного хрусталика глаза, ЭКО, эндопротезирование суставов и стентирование сосудов и т. д. Если ВМП назначена лечащим врачом, она может быть оказана бесплатно по ОМС, но сроки ожидания зависят от очередности пациента и планового объёма медицинской помощи на год, утверждённого для медучреждения.
При назначении врачом любой помощи требуйте записать это в медкарту с указанием даты. Без этого доказать нарушение сроков оказания помощи будет невозможно.
Прежде всего нужно написать жалобу главврачу. Что в ней указать:
Жалобу можно отправить также в Росздравнадзор и Минздрав.
После этого нужно обратиться в свою страховую компанию:
Если жалоба рассматривается дольше срока получения лечения, возможно, придётся обратиться за платной помощью и затем требовать компенсацию от страховой компании.
Если страховая компания откажет в компенсации, можно обратиться в суд. Но судебные тяжбы с больницами могут быть долгими и дорогими, поэтому стоит оценить, стоит ли оно того, перед началом разбирательства.
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