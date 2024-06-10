Автоподставщик из Тамбова получил 4 года условно: его признали виновным в 10 эпизодах мошенничества

В Тамбове вынесли приговор члену банды автоподставщиков

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Прокуратура Ленинского района Тамбова поддержала обвинение в суде по уголовному делу против одного из участников организованной группы. Его признали виновным в 10 эпизодах мошенничества. Об этом пишет "Комсомольская правда-Тамбов".

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По данным следствия, в течение 2,5 лет члены группировки, куда входили и сотрудники правоохранительных органов, инсценировали ДТП для получения страховых выплат. В результате были похищены денежные средства 8 страховых компаний на сумму более 2,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Мужчину приговорили к 4 годам условного лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Иски страховых компаний были удовлетворены.

Ранее в Красноярске в 25 раз выросло число случаев страхового мошенничества.