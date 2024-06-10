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"Меня удивила реакция": попавший в ДТП депутат обвинил "Яндекс.Такси" в жадности и плохом отношении к клиентам

В Казахстане "Яндекс.Такси" неприятно удивило попавшего в ДТП депутата

1:48
Страхование

В Астане депутат партии Respublica Айтуар Кошмамбетов попал в аварию и был удивлён реакцией "Яндекс.Такси", сообщает КазТАГ.

В Казахстане "Яндекс.Такси" неприятно удивило попавшего в ДТП депутата
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"Больше недели назад я воспользовался такси и попал в ДТП, сидя на заднем сидении черного автомобиля, который виден на фото. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. Я получил травму и вызвал скорую помощь. Меня удивила реакция Яндекс: позвонила девушка из службы поддержки и начала перечислять документы для получения страховки, сначала рекомендовала обратиться в ГИБДД", — пишет Кошмамбетов в социальных сетях.

Сейчас депутат в порядке, у него ушиб колена и мягких тканей.

Кошмамбетов с удивлением выяснил, что call-центр крупнейшего такси-приложения, несмотря на миллионы клиентов в Казахстане, расположен в РФ. По его словам, пришлось ждать несколько часов, пока кто-то из казахстанского подразделения свяжется с ним.

"Видимо, искали человека, говорящего на двух языках", — предположил депутат.

Также пострадавшего возмутила сумма компенсации морального ущерба от компании.

"Мне дали промокод на 8000 тенге за ДТП, после которого я только через 10 дней смог выйти на пробежку! Страховка от компании СК "Казахмыс" насчитала мне всего 6250 тенге страховых выплат, от которых я тоже отказался", — поделился Кошмамбетов.

Депутат считает, что  "Яндекс.Такси" не уделяет должного внимания клиентам, и их интересы практически не защищены.

Ранее в Красноярске в 25 раз выросло число уголовных дел о мошенничестве.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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