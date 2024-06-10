ОСАГО на умерших и автоподставы: в Красноярске в 25 раз выросло количество случаев мошенничества

В Красноярске кратно выросло число уголовных дел о мошенничестве

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Красноярске в 2023 году по заявлениям "АльфаСтрахование" было возбуждено 25 уголовных дел по факту страхового мошенничества, что в 25 раз больше по сравнению с 2022 годом.

В целом по Сибири и Дальнему Востоку с 2022 года количество возбужденных дел по фактам мошенничества в страховой сфере выросло втрое. Особенно заметный рост зафиксирован в Иркутской области, Алтайском и Приморском краях.

Наиболее распространенной схемой у мошенников остаются автоподставы и фиктивные ДТП. Преступники устраивают столкновения на сложных участках дорог, признавая других водителей формально виновными в авариях, или инсценируют столкновения с участием "своих" автомобилей для получения страховых выплат.

Также распространены схемы переоформления полисов ОСАГО на умерших владельцев автомобилей и оформление полисов ОСАГО "задним числом" после уже произошедшего ДТП. Развивается бытовое и ипотечное мошенничество, при котором после оформления полиса страхования ипотеки владельцы незаконно оформляют инвалидность, не имея соответствующих заболеваний или имея их в меньшей степени.

Ранее эксперты рассказали, как получить страховую выплату, если машину повредили на крытом паркинге.