ОСАГО на умерших и автоподставы: в Красноярске в 25 раз выросло количество случаев мошенничества

В Красноярске в 2023 году по заявлениям "АльфаСтрахование" было возбуждено 25 уголовных дел по факту страхового мошенничества, что в 25 раз больше по сравнению с 2022 годом.
В целом по Сибири и Дальнему Востоку с 2022 года количество возбужденных дел по фактам мошенничества в страховой сфере выросло втрое. Особенно заметный рост зафиксирован в Иркутской области, Алтайском и Приморском краях.
Наиболее распространенной схемой у мошенников остаются автоподставы и фиктивные ДТП. Преступники устраивают столкновения на сложных участках дорог, признавая других водителей формально виновными в авариях, или инсценируют столкновения с участием "своих" автомобилей для получения страховых выплат.
Также распространены схемы переоформления полисов ОСАГО на умерших владельцев автомобилей и оформление полисов ОСАГО "задним числом" после уже произошедшего ДТП. Развивается бытовое и ипотечное мошенничество, при котором после оформления полиса страхования ипотеки владельцы незаконно оформляют инвалидность, не имея соответствующих заболеваний или имея их в меньшей степени.
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