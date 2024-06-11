Право регресса в ОСАГО: в каких случаях страховщик потребует возмещения ущерба от виновника аварии

При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) страховщик обязан либо возместить ущерб потерпевшему, либо оплатить ремонт его автомобиля. Однако виновнику не следует расслабляться, так как в определённых случаях страховая компания может потребовать возмещения своих расходов от своего клиента, используя право регресса.
Согласно статье 14 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), страховщик вправе применить регресс в следующих случаях:
Кроме того, страховая компания может применить регресс к станции технического обслуживания (СТО), если экспертиза установила, что страховой случай произошел из-за неисправности автомобиля, которую оператор СТО не отразил в диагностической карте.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.