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Право регресса в ОСАГО: в каких случаях страховщик потребует возмещения ущерба от виновника аварии

В каких случаях виновнику ДТП придётся платить из своего кармана

1:43
Страхование

При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) страховщик обязан либо возместить ущерб потерпевшему, либо оплатить ремонт его автомобиля. Однако виновнику не следует расслабляться, так как в определённых случаях страховая компания может потребовать возмещения своих расходов от своего клиента, используя право регресса.

В каких случаях виновнику ДТП придётся платить из своего кармана
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Согласно статье 14 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), страховщик вправе применить регресс в следующих случаях:

  • ДТП было совершено умышленно виновным лицом, причинившим ущерб жизни или здоровью потерпевшего.
  • Виновник аварии находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Виновник не было прав на управление транспортного средства, например, был лишен водительских прав или никогда их не имел.
  • Виновник покинул место происшествия.
  • Водитель, виновный в ДТП, не был указан в полисе ОСАГО, за исключением случаев мультидрайва.
  • Срок действия полиса ОСАГО виновного истек.
  • Виновник не предоставил автомобиль на экспертизу в течение 15 дней после ДТП или начал его ремонт или утилизацию в тот же срок.
  • При заключении договора ОСАГО виновник предоставил недостоверные сведения для снижения страховой премии.

Кроме того, страховая компания может применить регресс к станции технического обслуживания (СТО), если экспертиза установила, что страховой случай произошел из-за неисправности автомобиля, которую оператор СТО не отразил в диагностической карте.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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