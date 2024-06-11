Право регресса в ОСАГО: в каких случаях страховщик потребует возмещения ущерба от виновника аварии

В каких случаях виновнику ДТП придётся платить из своего кармана

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) страховщик обязан либо возместить ущерб потерпевшему, либо оплатить ремонт его автомобиля. Однако виновнику не следует расслабляться, так как в определённых случаях страховая компания может потребовать возмещения своих расходов от своего клиента, используя право регресса.

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Согласно статье 14 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), страховщик вправе применить регресс в следующих случаях:

ДТП было совершено умышленно виновным лицом, причинившим ущерб жизни или здоровью потерпевшего.

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Виновник не было прав на управление транспортного средства, например, был лишен водительских прав или никогда их не имел.

Виновник покинул место происшествия.

Водитель, виновный в ДТП, не был указан в полисе ОСАГО, за исключением случаев мультидрайва.

Срок действия полиса ОСАГО виновного истек.

Виновник не предоставил автомобиль на экспертизу в течение 15 дней после ДТП или начал его ремонт или утилизацию в тот же срок.

При заключении договора ОСАГО виновник предоставил недостоверные сведения для снижения страховой премии.

Кроме того, страховая компания может применить регресс к станции технического обслуживания (СТО), если экспертиза установила, что страховой случай произошел из-за неисправности автомобиля, которую оператор СТО не отразил в диагностической карте.