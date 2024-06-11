В программу ОМС могут включить флюорографию и КТ с применением искусственного интеллекта для повышения качества медицинской помощи

ФОМС и Минздрав планируют внедрить ИИ в ОМС для диагностики заболеваний

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации (Минздрав РФ) рассматривают возможность включения в программу ОМС описание флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга с применением искусственного интеллекта (ИИ).

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Глава ФОМС Илья Баланин полагает, что расширение использования ИИ приведёт к улучшению здоровья населения, повышению доступности и качества медицинских услуг, а также снижению нагрузки на медицинских работников и систему здравоохранения в целом.

"Поэтому ФОМС вместе с Минздравом оценивает возможности тиражирования в реальную практику технологий искусственного интеллекта и наряду с маммографией рассматривает включение в систему ОМС флюорографию грудной клетки, а также компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений", — цитирует ТАСС Илью Баланина.

По его словам, ИИ улучшает качество медицинской помощи, позволяет быстрее и точнее ставить диагнозы, прогнозировать заболевания и назначать наиболее эффективное лечение.

Илья Баланин подчеркнул, что для ФОМС развитие и использование ИИ в медицине, особенно в области диагностики рака молочной железы, является приоритетом.

"Сегодня одна из сложных задач во всей лучевой диагностике — анализ маммографических снимков для выявления патологий. С начала года проведено более 300 тысяч исследований с использованием искусственного интеллекта", — добавил глава ФОМС.