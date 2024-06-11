Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стильные прически для женщин старше 50: дерзкая пикси и другие трендовые стрижки
Аналитик посоветовал пенсионерам оформить медицинскую страховку до 65 лет
Бразильские фермеры готовы отдать миллионы долларов за элитные породы коров
Рецепт для сладкоежек: необычное овсяное печенье
Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с Грефом
Пилоты "Якутии" заметили в небе воздушный шар в форме лошади
Британские эксперты посоветовали соду для отбеливания швов между кафелем в ванной
В Московском планетарии рассказали о реголите
Шрек не просто так дал себе необычное имя
Обязательное медицинское страхование: виды полисов, порядок получения и советы по безопасности

Как получить полис ОМС: виды документов и советы по защите от мошенников

2:35
Страхование

Полис ОМС — это документ, предоставляющий право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в регионе проживания застрахованного и в рамках базовой программы ОМС на территории всей России.

Как получить полис ОМС: виды документов и советы по защите от мошенников
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Все граждане России, начиная с момента регистрации рождения, имеют право на получение полиса ОМС, за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Иностранные граждане и лица без гражданства также могут получить полис ОМС на период проживания в России после регистрации в соответствующих органах.

С 1 декабря 2022 года в России внедряются цифровые полисы ОМС в виде индивидуального штрих-кода. Штрих-код представляет собой уникальную последовательность символов, читаемую машиной, и присваивается информации о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц. Цифровой полис ОМС можно распечатать, обратившись в свою страховую медицинскую организацию, или сохранить в мобильном телефоне.

Полисы ОМС бывают трех видов:

  • бумажный с голограммой формата А5;
  • в форме пластиковой карты;
  • цифровой в виде штрих-кода.

Независимо от типа полиса ОМС, он действует бессрочно и не требует замены.

В случае утраты бумажного полиса или пластиковой карты, дубликат не выдаётся. Вы можете получить выписку о полисе ОМС через Единый портал государственных и муниципальных услуг или запросить выписку в страховой медицинской организации, которая будет содержать информацию о действующем полисе, включая штрих-код.

Особенно важно отметить новый вид телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят с требованиями заменить их полисы ОМС на новые с QR-кодом. Мошенники представляются сотрудниками страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или Министерства здравоохранения, утверждая, что срок действия полиса истёк и его нужно срочно заменить.

Если вам поступил такой звонок, игнорируйте его, не отвечайте на вопросы и прервите разговор. Не устанавливайте никаких приложений, не переходите по ссылкам и не сообщайте злоумышленникам личные данные. Сообщите о таком звонке в свою страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС, сообщает mvestnik.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Генштаб ВСУ принял "невозможность сдерживать наступление русских" в Часове Яре Дмитрий Плотников Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Последние материалы
Бразильские фермеры готовы отдать миллионы долларов за элитные породы коров
Рецепт для сладкоежек: необычное овсяное печенье
Мария Шукшина встала на сторону таксистов после их конфликта с Грефом
Пилоты "Якутии" заметили в небе воздушный шар в форме лошади
Британские эксперты посоветовали соду для отбеливания швов между кафелем в ванной
В Московском планетарии рассказали о реголите
Шрек не просто так дал себе необычное имя
Действенные техники удаления клёна
Кинологи назвали породы собак, которые не любят детей
Эксперты назвали самые дорогие породы кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников