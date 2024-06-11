Обязательное медицинское страхование: виды полисов, порядок получения и советы по безопасности

Как получить полис ОМС: виды документов и советы по защите от мошенников

2:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис ОМС — это документ, предоставляющий право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в регионе проживания застрахованного и в рамках базовой программы ОМС на территории всей России.

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Все граждане России, начиная с момента регистрации рождения, имеют право на получение полиса ОМС, за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Иностранные граждане и лица без гражданства также могут получить полис ОМС на период проживания в России после регистрации в соответствующих органах.

С 1 декабря 2022 года в России внедряются цифровые полисы ОМС в виде индивидуального штрих-кода. Штрих-код представляет собой уникальную последовательность символов, читаемую машиной, и присваивается информации о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц. Цифровой полис ОМС можно распечатать, обратившись в свою страховую медицинскую организацию, или сохранить в мобильном телефоне.

Полисы ОМС бывают трех видов:

бумажный с голограммой формата А5;

в форме пластиковой карты;

цифровой в виде штрих-кода.

Независимо от типа полиса ОМС, он действует бессрочно и не требует замены.

В случае утраты бумажного полиса или пластиковой карты, дубликат не выдаётся. Вы можете получить выписку о полисе ОМС через Единый портал государственных и муниципальных услуг или запросить выписку в страховой медицинской организации, которая будет содержать информацию о действующем полисе, включая штрих-код.

Особенно важно отметить новый вид телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят с требованиями заменить их полисы ОМС на новые с QR-кодом. Мошенники представляются сотрудниками страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или Министерства здравоохранения, утверждая, что срок действия полиса истёк и его нужно срочно заменить.

Если вам поступил такой звонок, игнорируйте его, не отвечайте на вопросы и прервите разговор. Не устанавливайте никаких приложений, не переходите по ссылкам и не сообщайте злоумышленникам личные данные. Сообщите о таком звонке в свою страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС, сообщает mvestnik.ru.