"Склоняли подписать бумаги": челябинские водители выиграли суд у страховой после направления их авто в скандальный сервис

Челябинцы отсудили у "ВСК" компенсацию из-за направления их авто на ремонт

Два челябинских автомобилиста выиграли суд у страховой компании САО «ВСК» из-за направления их авто на ремонт в автосервис на Винницкой, 21. Об этом рассказал портал 74.Ru.

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Водители пожаловались, что на СТО их склоняли подписать бумаги о возможности ремонта бэушными запчастями и увеличении срока ремонта, что не соответствует закону об ОСАГО.

Сервис на Винницкой, 21 уже неоднократно попадал в фокус внимания из-за жалоб клиентов. Некоторые жаловались на грубое отношение и угрозы, другие насторожились из-за путаницы с юридическими лицами в документах на ремонт. Клиенты писали претензии в Страховой дом ВСК, которые не были удовлетворены, и обратились в суды. Челябинский областной суд встал на сторону клиентов и потребовал выплат компенсаций и штрафов, пишет портал.

По закону об ОСАГО, приоритетная форма компенсации — направление на ремонт, но страховые компании часто предпочитают денежные выплаты с учетом износа транспортного средства, что снижает сумму компенсации. Например, для Nissan Qashqai коэффициент износа составлял 0,63, что снижало выплату на 37%. Клиенты жаловались, что сумма компенсации была недостаточной для ремонта, и когда они отказывались от денежной выплаты, их направляли в автосервис на Винницкой, 21, где им предлагали подписать согласие на установку б/у запчастей и увеличение сроков ремонта.

Автомобилисты сталкивались с отказами от сервиса в приеме автомобилей без подписания этих соглашений. Директор автосервиса обвинял клиентов в завышенных требованиях и даже в мошенничестве. Областной суд признал действия страховой компании неправомерными и обязал САО «ВСК» выплатить компенсации без учета износа и штрафы.

Руководитель юридической компании «Академия Права» Артем Ломовцев отметил, что страховые компании направляют клиентов в данный сервис, чтобы заставить их подписать соглашения, не соответствующие закону «Об ОСАГО». В случае отказа от подписания, сервис не принимал автомобили на ремонт.

Суд первой инстанции отказал клиентам, но в апелляции два дела были решены в их пользу. Областной суд признал, что САО «ВСК» не исполнил обязательства по осуществлению страхового возмещения, так как направление на ремонт в автосервис на Винницкой, 21 предусматривало использование б/у запчастей. Суд потребовал от страховой компании выплатить компенсацию в размере 176 700 рублей и штраф в 88 350 рублей.

Решения суда по двум делам были в пользу клиентов, в третьем случае суд первой инстанции отказал клиенту, несмотря на аналогичные решения по другим делам.