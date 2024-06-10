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Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров по количеству договоров добровольного страхования жилья в 2024 году

Петербуржцы увеличили спрос на страхование жилья на 30% в 2024 году

1:50
Страхование

В 2024 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили 51 тысячу договоров страхования жилья, общей страховой премией в 267 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании "СберСтрахование" Михаил Волков в кулуарах ПМЭФ.

Петербуржцы увеличили спрос на страхование жилья на 30% в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из всех заключённых договоров, 72% пришлось на ипотечное страхование, а 28% — на добровольное страхование жилья. Спрос на добровольное страхование домов и квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос: за период с января по май 2024 года было заключено на 30% больше таких договоров, чем за аналогичный период прошлого года. Количество полисов ипотечного страхования осталось на уровне 2023 года.

Всего с начала года россияне оформили более миллиона полисов страхования недвижимости. Лидерами по числу заключённых договоров стали Москва (9% от общего количества полисов), Московская область (7%) и Свердловская область (4%).

"За первые 5 месяцев 2024 года, жители северной столицы оформили на 50% больше полисов добровольного страхования, чем годом ранее. Сейчас Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров по количеству заключённых договоров, уступая только Москве и Московской области. Положительную динамику мы видим и в других регионах, и рассчитываем, что высокие темпы сохранятся на протяжение всего года. Это не может не радовать, ведь говорит о том, что всё больше россиян повышают свою финансовую грамотность и пользуются инструментами защиты своего капитала", — отметил Михаил Волков.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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