Исследование Ipsos: почти половина посетителей госмедучреждений не готовы платить за услуги, в частных клиниках таких вдвое меньше

Почти половина пациентов госклиник не желают оплачивать медуслуги

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Почти половина (49%) посетителей государственных медучреждений не готовы платить за медицинские услуги, тогда как среди пациентов частных клиник это утверждение поддерживает вдвое меньше опрошенных — 23%. Пациенты частных медцентров более склонны оплачивать консультации врачей-специалистов, согласно исследованию HealthIndex компании Ipsos за первый квартал 2024 года.

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С января по март текущего года 53% опрошенных обращались к врачам по различным типам медицинского страхования (ОМС, ДМС) или платно. Из тех, кто выбирал частные клиники, 49% готовы платить за консультации врачей-специалистов, 48% — за анализы, 40% — за диагностические услуги, и 28% — за оперативное вмешательство.

Среди пациентов государственных клиник 48,9% не готовы платить за медицинские услуги. Однако 26,9% из них готовы оплатить анализы, 25,3% — консультации врачей-специалистов, и 21,1% — диагностические услуги.

Респонденты из обеих групп (пациенты частных и государственных клиник) менее склонны тратиться на пребывание в стационаре (10,9% и 5,9% соответственно) и услуги скорой помощи (6,6% и 2,8%).

Аналитики Ipsos выяснили, что в частные клиники чаще обращаются работающие замужние женщины 25-34 лет с высшим образованием, занимающие должности от специалиста до топ-менеджера. В государственные учреждения чаще обращаются женщины старше 55 лет, проживающие в Москве, пенсионеры по инвалидности или выслуге лет, с доходом 16-25 тыс. руб. на члена семьи в месяц.

Посетители государственных клиник относятся к психотипу "выживающие", для которых главным фактором при выборе товаров является цена. Они постоянно ищут самые дешёвые товары, покупают продукты про запас и предпочитают отечественную продукцию.

Пациенты частных клиник чаще относятся к категории "достигшие успеха". Это обеспеченные люди, которые рационально подходят к покупкам, но готовы приобрести что-то сразу, если это им понравилось. Они восприимчивы к рекламе и обращают внимание на её качество.

Средние затраты на лекарства в аптеках за последние три месяца составили 5775 руб. среди пациентов частных клиник и 4675 руб. среди пациентов государственных медучреждений.

Отчёт также показывает различия в назначениях врачей в разных типах медучреждений. В частных клиниках чаще назначают препараты новых поколений и оригинальные лекарства, их совокупная доля составляет 16% против 13% в муниципальных и 14% в ведомственных клиниках, сообщает портал "Медвестник".