Полисы страхования для старшего поколения: советы эксперта по выбору и оформлению документов

Представителям старшего поколения следует серьёзно задуматься о приобретении страховых полисов для своего здоровья. Такой совет дал аналитик портала "Банки.ру" Илья Чуриков.
По его словам, страхование от несчастных случаев позволяет получить выплаты в случае травм или ущерба здоровью, вызванных неблагоприятными обстоятельствами.
Эти полисы предназначены для людей, чей возраст обычно не превышает 65 лет. При наступлении страхового случая клиент может получить возмещение в соответствии с условиями договора и таблицей выплат страховой компании.
Кроме того, эксперт отметил, что пенсионерам полезно иметь полис добровольного медицинского страхования. Программы таких полисов могут различаться у разных страховых компаний, как и возрастной порог для оформления, который в среднем составляет 60 лет.
Этот документ позволяет получать консультации в клиниках более высокого уровня, однако имеет свои особенности. Продукт может включать амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, экстренную госпитализацию и стоматологию.
Прежде всего, стоит выбрать те компоненты, которые наиболее подходят пожилому человеку, чтобы избежать переплаты за услуги, которыми он вряд ли воспользуется, пояснил Чуриков.
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