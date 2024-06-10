Орджоникидзевский районный суд Перми отказал страховщику в иске против несовершеннолетнего

Орджоникидзевский районный суд Перми отказал в удовлетворении исковых требований СК "Согласие" к несовершеннолетнему, представленному его матерью, о признании недействительным договора (полиса) ипотечного страхования и взыскании судебных расходов по уплате государственной пошлины.
Основанием для обращения в суд стало то, что в 2021 году между ООО "СК "Согласие"" и отцом несовершеннолетнего ответчика был заключён договор ипотечного страхования. Выгодоприобретателями по договору страхования назначены банк, выдавший ипотеку, — в пределах денежного обязательства по кредитному договору; отец несовершеннолетнего или его наследники.
Договор страхования был заключен на основании ответов страхователя на письменный запрос истца. В заявлении на ипотечное страхование страхователь указал, что не имеет заболеваний. Правила страхования предусматривают возможность признания договора недействительным, если будет установлено, что страхователь предоставил заведомо ложные сведения, влияющие на вероятность наступления страхового случая и размер возможного ущерба. Страхователь умер, и его наследником стал несовершеннолетний сын.
Суд, рассмотрев письменные материалы дела и результаты судебной экспертизы, пришёл к выводу, что непредоставление сведений о заболеваниях страхователя не повлияло и не могло повлиять на определение вероятности наступления страхового случая. Суд не нашел связи между наличием заболеваний и причиной смерти, а также причинно-следственной связи между заболеванием и смертью страхователя, сообщает perm. mk.ru.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.