Орджоникидзевский районный суд Перми отказал страховщику в иске против несовершеннолетнего

Суд Перми отказал СК "Согласие" в иске против несовершеннолетнего

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Орджоникидзевский районный суд Перми отказал в удовлетворении исковых требований СК "Согласие" к несовершеннолетнему, представленному его матерью, о признании недействительным договора (полиса) ипотечного страхования и взыскании судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Основанием для обращения в суд стало то, что в 2021 году между ООО "СК "Согласие"" и отцом несовершеннолетнего ответчика был заключён договор ипотечного страхования. Выгодоприобретателями по договору страхования назначены банк, выдавший ипотеку, — в пределах денежного обязательства по кредитному договору; отец несовершеннолетнего или его наследники.

Договор страхования был заключен на основании ответов страхователя на письменный запрос истца. В заявлении на ипотечное страхование страхователь указал, что не имеет заболеваний. Правила страхования предусматривают возможность признания договора недействительным, если будет установлено, что страхователь предоставил заведомо ложные сведения, влияющие на вероятность наступления страхового случая и размер возможного ущерба. Страхователь умер, и его наследником стал несовершеннолетний сын.

Суд, рассмотрев письменные материалы дела и результаты судебной экспертизы, пришёл к выводу, что непредоставление сведений о заболеваниях страхователя не повлияло и не могло повлиять на определение вероятности наступления страхового случая. Суд не нашел связи между наличием заболеваний и причиной смерти, а также причинно-следственной связи между заболеванием и смертью страхователя, сообщает perm. mk.ru.