В России упростят снятие с регистрации автомобилей, находящихся в розыске из-за угона

Российские автовладельцы смогут снять угнанные машины с учёта по заявлению

Российские автовладельцы теперь смогут снять свою машину с государственной регистрации, если она была угнана, подав соответствующее заявление.

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Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта, который исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортного средства, сообщает ТАСС.

Поправка получила поддержку профильного думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2023 года. Документ также предлагает разрешить водителям при продаже автомобиля сразу снимать его с учёта в ГИБДД, а не ждать 10 дней после обращения в ведомство.

С учётом поправок государственный учёт транспортного средства прекращается по заявлению владельца, если автомобиль находится в розыске как похищенный или угнанный. В первом чтении речь шла только о похищенных автомобилях. Согласно пояснительной записке, законопроект вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного или угнанного транспортного средства, что избавит его от необходимости предоставлять в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведения о фактическом отсутствии автомобиля.

Согласно Уголовному кодексу РФ, угон — это неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения. Кража определяется как тайное хищение чужого имущества и предполагает наличие у преступника корыстной цели.