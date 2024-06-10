Как вернуть часть страхового полиса при продаже автомобиля и сэкономить на следующем полисе

Если автомобиль продаётся до завершения срока действия страхового полиса, страхователь имеет право вернуть неиспользованную часть.
На сайтах многих страховых компаний доступны онлайн-калькуляторы, которые помогают рассчитать стоимость полиса. Вводя данные водителей, покупатель моментально получает всю информацию о цене страхования. Об этом рассказали представители Центра финансовой экспертизы Роскачества.
Ещё один способ сэкономить при покупке страхового полиса — оформить его заранее, до истечения текущего срока. Эксперты рекомендуют сделать это за полтора-два месяца, так как существует высокая вероятность получения скидки от специалиста.
Стоимость полиса также зависит от сезонности и специального коэффициента, применяемого страховыми компаниями. Если водитель использует автомобиль девять месяцев или меньше, стоимость полиса будет ниже, сообщает портал max-cars.ru.
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