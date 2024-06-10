Как вернуть часть страхового полиса при продаже автомобиля и сэкономить на следующем полисе

Эксперты Роскачества рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если автомобиль продаётся до завершения срока действия страхового полиса, страхователь имеет право вернуть неиспользованную часть.

Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На сайтах многих страховых компаний доступны онлайн-калькуляторы, которые помогают рассчитать стоимость полиса. Вводя данные водителей, покупатель моментально получает всю информацию о цене страхования. Об этом рассказали представители Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Ещё один способ сэкономить при покупке страхового полиса — оформить его заранее, до истечения текущего срока. Эксперты рекомендуют сделать это за полтора-два месяца, так как существует высокая вероятность получения скидки от специалиста.

Стоимость полиса также зависит от сезонности и специального коэффициента, применяемого страховыми компаниями. Если водитель использует автомобиль девять месяцев или меньше, стоимость полиса будет ниже, сообщает портал max-cars.ru.