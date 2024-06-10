Счётная палата РФ проверит систему ОМС и доступность льготных лекарств

Счётная палата РФ проведёт более 400 проверок, включая ОМС и ЖКХ

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Счётная палата РФ в этом году проведёт аудит системы обязательного медицинского страхования, обеспеченности льготными лекарствами и сферы ЖКХ. Об этом сообщила "Российской газете" заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Буквально в июле мы будем подводить итоги аудита эффективности расходования средств системы обязательного медицинского страхования. Будем смотреть тарифы медорганизаций", — рассказала Изотова.

Также, по её словам, Счётная палата начала оценку обеспеченности граждан льготными препаратами.

Кроме того, значительная часть работы Счётной палаты связана с поддержкой промышленности, технологическим суверенитетом и инвестиционной деятельностью.

Около десяти проверок касаются сферы ЖКХ, включая водоотведение и электроснабжение.

Всего на этот год запланировано более 400 проверок, две трети из которых связаны с исполнением бюджета. Остальные 178 проверок — тематические, проводимые по поручению Президента и парламента. Из 178 проверок 40 уже завершены. Оставшиеся будут завершены до конца года.

Отвечая на вопрос об обеспечении населения лекарствами, Изотова подчеркнула, что правительство принимает эффективные меры в этой сфере.

"Мы видим, как меняется состояние дел, видим, что на 35% за два года вырос объем регистрации и перерегистрации производимых новых препаратов. По новым препаратам, которые в последние годы мы закупали на Западе, уже в большей степени приходят на рынок наши российские и замещают импортные препараты. Это, конечно изменит ситуацию и со стоимостью лекарств", — отметила она.

Также Счётная палата поднимала вопрос о задолженности медорганизаций за лекарства.

По итогам 2023 года доля отсроченных рецептов составила 0,01%. Однако в некоторых регионах, таких как Республика Коми, эта доля выше — 0,34%. Граждане должны знать, что если лекарства нет в аптеке, он должен быть предоставлен в течение десяти дней, подчеркнула Изотова.