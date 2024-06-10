Почему КАСКО стоит приобрести даже опытным водителям: риски и преимущества полной страховки автомобиля

Автоэксперты объяснили, зачем опытным водителям нужен полис КАСКО

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие опытные водители считают, что им не нужна страховка КАСКО, поскольку они никогда не были виновниками дорожных происшествий. Однако, даже самым осторожным автомобилистам КАСКО может пригодиться в различных ситуациях. В России около 3 миллионов водителей управляют автомобилями без ОСАГО, что увеличивает риск столкновения с ними.

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Полис КАСКО окажется полезным, если другой участник ДТП откажется возмещать ущерб. Он также пригодится в случае, если авария произошла по вашей вине или если вы случайно повредили свой автомобиль. Кроме того, полис КАСКО обязателен при покупке автомобиля в кредит, так как он обеспечивает возврат вложенных средств при возникновении проблем с транспортным средством.

Заключить договор КАСКО можно онлайн через сайт или мобильное приложение, где доступен калькулятор для расчёта стоимости полиса.