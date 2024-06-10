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Почему КАСКО стоит приобрести даже опытным водителям: риски и преимущества полной страховки автомобиля

Автоэксперты объяснили, зачем опытным водителям нужен полис КАСКО

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Страхование

Многие опытные водители считают, что им не нужна страховка КАСКО, поскольку они никогда не были виновниками дорожных происшествий. Однако, даже самым осторожным автомобилистам КАСКО может пригодиться в различных ситуациях. В России около 3 миллионов водителей управляют автомобилями без ОСАГО, что увеличивает риск столкновения с ними.

Автоэксперты объяснили, зачем опытным водителям нужен полис КАСКО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Полис КАСКО окажется полезным, если другой участник ДТП откажется возмещать ущерб. Он также пригодится в случае, если авария произошла по вашей вине или если вы случайно повредили свой автомобиль. Кроме того, полис КАСКО обязателен при покупке автомобиля в кредит, так как он обеспечивает возврат вложенных средств при возникновении проблем с транспортным средством.

Заключить договор КАСКО можно онлайн через сайт или мобильное приложение, где доступен калькулятор для расчёта стоимости полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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