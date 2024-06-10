Как защитить свои права при ДТП: рекомендации по взаимодействию со страховой и действия при отказе в выплате

Закон обязывает всех участников дорожного движения страховать свою ответственность, что гарантирует автовладельцам компенсацию ущерба в случае аварий.
В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, избегать неофициальных договорённостей на месте происшествия, делать фотографии и видеозаписи, а также собирать данные свидетелей.
Если ГИБДД признаёт обоих участников виновными или возлагает вину на пострадавшего, следует обратиться к автоюристу за помощью.
Если страховая компания отказывает в выплате, рекомендуется получить юридическую консультацию у автоюриста, при отсутствии законных оснований для отказа, инициировать судебное разбирательство для взыскания средств и оплаты услуг юриста.
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