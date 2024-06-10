Как защитить свои права при ДТП: рекомендации по взаимодействию со страховой и действия при отказе в выплате

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Что делать, если страховая занижает выплату или отказывает в ремонте после ДТП

1:10
Страхование

Закон обязывает всех участников дорожного движения страховать свою ответственность, что гарантирует автовладельцам компенсацию ущерба в случае аварий.

Что делать, если страховая занижает выплату или отказывает в ремонте после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, избегать неофициальных договорённостей на месте происшествия, делать фотографии и видеозаписи, а также собирать данные свидетелей.

Если ГИБДД признаёт обоих участников виновными или возлагает вину на пострадавшего, следует обратиться к автоюристу за помощью.

  • При занижении страховой выплаты можно провести независимую экспертизу и требовать возмещения разницы.
  • Если страховая компания направляет автомобиль на ремонт, необходимо проверить наличие договора с сервисом и его аккредитацию.
  • В случае некачественного ремонта следует подать претензию через автоюриста, обратиться к омбудсмену или в суд.

Если страховая компания отказывает в выплате, рекомендуется получить юридическую консультацию у автоюриста, при отсутствии законных оснований для отказа, инициировать судебное разбирательство для взыскания средств и оплаты услуг юриста.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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