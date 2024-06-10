Как убедиться в подлинности полиса ОСАГО: советы для водителей и методы проверки данных

Автовладельцы могут оказаться в ситуации, когда необходимо проверить подлинность полиса ОСАГО — своего или другого участника дорожного движения после ДТП. В этой статье мы подробно рассмотрим, как проверить подлинность полиса ОСАГО с помощью ВИН-кода, государственного номера автомобиля и других данных.
Почему важно проверять полис ОСАГО?
Проверка полиса ОСАГО необходима в следующих случаях:
Российский союз автостраховщиков (РСА) — это некоммерческая организация, объединяющая все страховые компании, предоставляющие ОСАГО в России. На сайте РСА доступен онлайн-сервис для проверки полисов ОСАГО. Система ведёт учёт в соответствии с требованиями Федерального закона об ОСАГО и содержит информацию о коэффициенте бонус-малус, данные о транспортных средствах, их владельцах, страховых полисах и датах их оформления.
Доступ к базе РСА открыт для всех и не требует регистрации. Зная ВИН или госномер, можно легко получить информацию о статусе договора ОСАГО, транспортном средстве и его владельце, а также о количестве водителей, вписанных в страховку.
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