Как убедиться в подлинности полиса ОСАГО: советы для водителей и методы проверки данных

Эксперты рассказали, как быстро проверить подлинность полиса ОСАГО

2:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автовладельцы могут оказаться в ситуации, когда необходимо проверить подлинность полиса ОСАГО — своего или другого участника дорожного движения после ДТП. В этой статье мы подробно рассмотрим, как проверить подлинность полиса ОСАГО с помощью ВИН-кода, государственного номера автомобиля и других данных.

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Почему важно проверять полис ОСАГО?

Проверка полиса ОСАГО необходима в следующих случаях:

После ДТП, когда возникают сомнения в наличии действующего полиса у другого участника. Даже если в Европротоколе указаны серия и номер полиса, или он был предъявлен в бумажном виде, это не гарантирует его подлинности. Проверив данные по ВИН или госномеру в базе Российского союза автостраховщиков (РСА), можно убедиться в актуальности полиса на момент аварии. Также по данным водительских прав и ФИО можно узнать, зарегистрирован ли водитель в страховке. При возникновении сомнений в подлинности недавно оформленного полиса. Мошенники могут выдавать себя за страховых агентов или создавать поддельные сайты, имитируя дизайн реальных страховых компаний. Чтобы избежать покупки поддельного ОСАГО, важно проверить подлинность полиса.

База данных РСА

Российский союз автостраховщиков (РСА) — это некоммерческая организация, объединяющая все страховые компании, предоставляющие ОСАГО в России. На сайте РСА доступен онлайн-сервис для проверки полисов ОСАГО. Система ведёт учёт в соответствии с требованиями Федерального закона об ОСАГО и содержит информацию о коэффициенте бонус-малус, данные о транспортных средствах, их владельцах, страховых полисах и датах их оформления.

Доступ к базе РСА открыт для всех и не требует регистрации. Зная ВИН или госномер, можно легко получить информацию о статусе договора ОСАГО, транспортном средстве и его владельце, а также о количестве водителей, вписанных в страховку.