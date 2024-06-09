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Пенсионные взносы в 2024 году: минимальный стаж, добровольное страхование и максимальные платежи

Пенсионное страхование: как обеспечить минимальный стаж в 2024 году

2:07
Страхование

Для получения страховой пенсии необходим минимальный стаж в 15 лет. Если стажа не хватает, можно заключить договор на добровольное пенсионное страхование с Социальным фондом России (СФР). Это доступно для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и неработающих граждан. Один год уплаты страховых взносов предоставляет один год стажа.

Пенсионное страхование: как обеспечить минимальный стаж в 2024 году
Фото: freepik.com by cookie_studio is licensed under public domain

Для начисления стажа требуется уплатить добровольные страховые взносы, что позволяет получить стаж и пенсионные коэффициенты без участия в обязательном пенсионном страховании.

В 2024 году минимальный взнос составляет около 51 тысячи рублей, что обеспечивает один год стажа и пенсионные коэффициенты. При заключении или расторжении договора в течение года, взнос пересчитывается пропорционально, и стаж начисляется за фактический период действия договора. Например, если договор подписан с 1 июня, взнос до конца года составит около 29 тысяч рублей, и будет засчитано 7 месяцев стажа.

Максимальный взнос в 2024 году составляет 406 тысяч рублей. Увеличение суммы взносов влияет только на пенсионные коэффициенты, но стаж остается максимум один год.

Необходимо вносить взносы столько лет, сколько требуется для накопления нужного стажа. Взносы, уплаченные в 2024 году, будут засчитаны за этот год. Для зачисления стажа за 2025 год, нужно иметь действующий договор в 2025 году и оплатить взносы за этот период.

Стаж за 2023 год и более ранние периоды не будет засчитан, если за эти годы не были уплачены добровольные взносы.

Самозанятые могут оплатить до 15 лет необходимого стажа, тогда как другие категории граждан ограничены максимумом в 7,5 лет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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