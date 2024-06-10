Как получить компенсацию по страховке пассажира РЖД: условия, исключения и процесс оформления

Как работает страховка РЖД: выплаты, риски и условия для пассажиров поездов

2:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый пассажир, покупая билет на поезд, автоматически получает страховку от РЖД. Эта страховка покрывает риски утраты имущества, временной потери трудоспособности, инвалидности и смерти. Подробности о суммах выплат, исключениях и процедуре получения страховой компенсации приведены ниже.

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Автоматическая страховка для пассажиров

При покупке билета на поезд каждый пассажир автоматически получает страховку от РЖД, покрывающую:

Утрату или повреждение имущества (до 23 000 рублей);

Временную потерю трудоспособности или получение инвалидности (до 2 000 000 рублей);

Смерть пассажира (до 2 025 000 рублей).

Сумма выплаты рассчитывается в процентном соотношении в зависимости от нанесенного ущерба.

Расчёт страховой выплаты

При временной нетрудоспособности выплачивается 0,3% от компенсации (6 000 рублей) ежедневно, не более 100 дней. При инвалидности выплачивается единовременно:

100% при I группе или статусе «ребёнок-инвалид» (2 000 000 рублей);

70% при II группе (1 400 000 рублей);

40% при III группе (800 000 рублей).

При летальном исходе выплачивается 2 025 000 рублей родственникам.

Страховка не действует, если:

Травма получена в состоянии опьянения;

Совершены противоправные действия;

Смерть вызвана суицидом или хроническими заболеваниями;

Ситуация произошла из-за внешних обстоятельств (война, наводнение).

Дополнительная страховка

Дополнительная страховка, стоимостью 100-300 рублей, покрывает:

Потерю багажа;

Отмену или досрочное прекращение поездки;

Утрату билета.

Она включает первую помощь, госпитализацию и лечение, но не распространяется на хронические, онкологические или психические заболевания, гепатит, ВИЧ и СПИД.

Как оформить и отказаться

Дополнительную страховку можно приобрести при покупке билетов онлайн или в кассах РЖД. Перевозчик не может навязывать её. Отказ возможен до отправления поезда с полным возвратом денег.

Получение страховой выплаты

При страховом случае пассажир сообщает об этом начальнику поезда. Составляется акт о происшествии и оформляются необходимые документы. В течение двух месяцев нужно направить страховщику паспорт, акт о происшествии, билет и справки о характере вреда здоровью, сообщает Тульская служба новостей.