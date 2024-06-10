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Как получить компенсацию по страховке пассажира РЖД: условия, исключения и процесс оформления

Как работает страховка РЖД: выплаты, риски и условия для пассажиров поездов

2:48
Страхование

Каждый пассажир, покупая билет на поезд, автоматически получает страховку от РЖД. Эта страховка покрывает риски утраты имущества, временной потери трудоспособности, инвалидности и смерти. Подробности о суммах выплат, исключениях и процедуре получения страховой компенсации приведены ниже.

Как работает страховка РЖД: выплаты, риски и условия для пассажиров поездов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Автоматическая страховка для пассажиров

При покупке билета на поезд каждый пассажир автоматически получает страховку от РЖД, покрывающую:

  • Утрату или повреждение имущества (до 23 000 рублей);
  • Временную потерю трудоспособности или получение инвалидности (до 2 000 000 рублей);
  • Смерть пассажира (до 2 025 000 рублей).
  • Сумма выплаты рассчитывается в процентном соотношении в зависимости от нанесенного ущерба.

Расчёт страховой выплаты

При временной нетрудоспособности выплачивается 0,3% от компенсации (6 000 рублей) ежедневно, не более 100 дней. При инвалидности выплачивается единовременно:

100% при I группе или статусе «ребёнок-инвалид» (2 000 000 рублей);
70% при II группе (1 400 000 рублей);
40% при III группе (800 000 рублей).
При летальном исходе выплачивается 2 025 000 рублей родственникам.

Страховка не действует, если:

  • Травма получена в состоянии опьянения;
  • Совершены противоправные действия;
  • Смерть вызвана суицидом или хроническими заболеваниями;
  • Ситуация произошла из-за внешних обстоятельств (война, наводнение).

Дополнительная страховка

Дополнительная страховка, стоимостью 100-300 рублей, покрывает:

  • Потерю багажа;
  • Отмену или досрочное прекращение поездки;
  • Утрату билета.

Она включает первую помощь, госпитализацию и лечение, но не распространяется на хронические, онкологические или психические заболевания, гепатит, ВИЧ и СПИД.

Как оформить и отказаться

Дополнительную страховку можно приобрести при покупке билетов онлайн или в кассах РЖД. Перевозчик не может навязывать её. Отказ возможен до отправления поезда с полным возвратом денег.

Получение страховой выплаты

При страховом случае пассажир сообщает об этом начальнику поезда. Составляется акт о происшествии и оформляются необходимые документы. В течение двух месяцев нужно направить страховщику паспорт, акт о происшествии, билет и справки о характере вреда здоровью, сообщает Тульская служба новостей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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