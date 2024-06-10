Как получить компенсацию по страховке пассажира РЖД: условия, исключения и процесс оформления

Каждый пассажир, покупая билет на поезд, автоматически получает страховку от РЖД. Эта страховка покрывает риски утраты имущества, временной потери трудоспособности, инвалидности и смерти. Подробности о суммах выплат, исключениях и процедуре получения страховой компенсации приведены ниже.
Автоматическая страховка для пассажиров
При покупке билета на поезд каждый пассажир автоматически получает страховку от РЖД, покрывающую:
Расчёт страховой выплаты
При временной нетрудоспособности выплачивается 0,3% от компенсации (6 000 рублей) ежедневно, не более 100 дней. При инвалидности выплачивается единовременно:
100% при I группе или статусе «ребёнок-инвалид» (2 000 000 рублей);
70% при II группе (1 400 000 рублей);
40% при III группе (800 000 рублей).
При летальном исходе выплачивается 2 025 000 рублей родственникам.
Страховка не действует, если:
Дополнительная страховка
Дополнительная страховка, стоимостью 100-300 рублей, покрывает:
Она включает первую помощь, госпитализацию и лечение, но не распространяется на хронические, онкологические или психические заболевания, гепатит, ВИЧ и СПИД.
Как оформить и отказаться
Дополнительную страховку можно приобрести при покупке билетов онлайн или в кассах РЖД. Перевозчик не может навязывать её. Отказ возможен до отправления поезда с полным возвратом денег.
Получение страховой выплаты
При страховом случае пассажир сообщает об этом начальнику поезда. Составляется акт о происшествии и оформляются необходимые документы. В течение двух месяцев нужно направить страховщику паспорт, акт о происшествии, билет и справки о характере вреда здоровью, сообщает Тульская служба новостей.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.