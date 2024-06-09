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Рейд в Новосибирске: инспекторы обнаружили нарушения по тонировке, ОСАГО и отсутствию номеров

Рейд в Новосибирске выявил нарушения тонировки и отсутствия ОСАГО

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Страхование

В Новосибирске прошёл рейд по выявлению нарушений среди автомобилистов. Инспекторы проверяли машины на предмет излишней тонировки, отсутствия номеров и полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Рейд в Новосибирске выявил нарушения тонировки и отсутствия ОСАГО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По итогам рейда было возбуждено несколько административных дел. Восемь водителей были привлечены к ответственности за излишнюю тонировку, четверо — за отсутствие полиса ОСАГО. Ещё пять нарушений были выявлены по другим основаниям, таким как отсутствие государственных номеров на автомобилях, отсутствие у водителей документов и нарушения правил перевозки детей.

В прокуратуре заявили, что работа по выявлению и привлечению нарушителей к ответственности будет продолжена, сообщает портал atas.info.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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