Рейд в Новосибирске: инспекторы обнаружили нарушения по тонировке, ОСАГО и отсутствию номеров

Рейд в Новосибирске выявил нарушения тонировки и отсутствия ОСАГО

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В Новосибирске прошёл рейд по выявлению нарушений среди автомобилистов. Инспекторы проверяли машины на предмет излишней тонировки, отсутствия номеров и полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает пресс-служба прокуратуры.

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По итогам рейда было возбуждено несколько административных дел. Восемь водителей были привлечены к ответственности за излишнюю тонировку, четверо — за отсутствие полиса ОСАГО. Ещё пять нарушений были выявлены по другим основаниям, таким как отсутствие государственных номеров на автомобилях, отсутствие у водителей документов и нарушения правил перевозки детей.

В прокуратуре заявили, что работа по выявлению и привлечению нарушителей к ответственности будет продолжена, сообщает портал atas.info.