Что такое тантьема?

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Тантьема — это вознаграждение, которое выплачивается перестраховщиком (компанией, принимающей на себя часть рисков страховщика) страховому обществу за предоставление ему прибыли по результатам прохождения договора перестрахования.

Тантьема может быть выражена в процентах от прибыли или фиксированной суммой и обычно выплачивается ежегодно или после окончания срока действия договора перестрахования. Она служит стимулом для перестраховщика эффективно управлять рисками и обеспечивать прибыльность операций.

Для страховщика тантьема является дополнительным источником дохода, который помогает компенсировать затраты на ведение дела и обеспечивает дополнительную мотивацию для качественного обслуживания клиентов.