Что такое тантьема?

Тантьема — это вознаграждение, которое выплачивается перестраховщиком (компанией, принимающей на себя часть рисков страховщика) страховому обществу за предоставление ему прибыли по результатам прохождения договора перестрахования.
Тантьема может быть выражена в процентах от прибыли или фиксированной суммой и обычно выплачивается ежегодно или после окончания срока действия договора перестрахования. Она служит стимулом для перестраховщика эффективно управлять рисками и обеспечивать прибыльность операций.
Для страховщика тантьема является дополнительным источником дохода, который помогает компенсировать затраты на ведение дела и обеспечивает дополнительную мотивацию для качественного обслуживания клиентов.
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