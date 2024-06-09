Чем пропорциональное перестрахование отличается от непропорционального?

Пропорциональное перестрахование — это вид перестрахования, при котором страховщик и перестраховщик делят премии и убытки поровну. Доля перестраховщика в премии соответствует его обязательствам по возмещению убытков.
Непропорциональное перестрахование отличается тем, что страховщик оплачивает все убытки в пределах согласованного размера. Если убыток превышает этот лимит, его оплачивает перестраховщик. При этом устанавливается максимальная сумма ответственности.
Основные различия между этими видами перестрахования:
1. В непропорциональном перестраховании передаются только оговорённые убытки.
2. Меньше учётных операций и расходов на обслуживание договоров.
3. Премия рассчитывается по всему портфелю, а не по каждому договору отдельно.
4. Не предусматривается тантьема (вознаграждение перестраховщика за принятие рисков).
5. Перестраховщик не создаёт резервы, их формирует страховщик.
6. Интересы сторон могут не всегда совпадать.
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