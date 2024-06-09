Чем пропорциональное перестрахование отличается от непропорционального?

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пропорциональное перестрахование — это вид перестрахования, при котором страховщик и перестраховщик делят премии и убытки поровну. Доля перестраховщика в премии соответствует его обязательствам по возмещению убытков.

Непропорциональное перестрахование отличается тем, что страховщик оплачивает все убытки в пределах согласованного размера. Если убыток превышает этот лимит, его оплачивает перестраховщик. При этом устанавливается максимальная сумма ответственности.

Основные различия между этими видами перестрахования:

1. В непропорциональном перестраховании передаются только оговорённые убытки.

2. Меньше учётных операций и расходов на обслуживание договоров.

3. Премия рассчитывается по всему портфелю, а не по каждому договору отдельно.

4. Не предусматривается тантьема (вознаграждение перестраховщика за принятие рисков).

5. Перестраховщик не создаёт резервы, их формирует страховщик.

6. Интересы сторон могут не всегда совпадать.