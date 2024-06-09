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Что такое факультативно-облигаторное перестрахование?

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Страхование

Факультативно-облигаторное перестрахование — это вид перестраховочной защиты, при котором перестраховщик обязан принять все риски, предложенные ему цедентом (страховщиком), в то время как цедент имеет право предложить эти риски для перестрахования.

Что такое факультативно-облигаторное перестрахование?
Фото: commons.wikimedia.org by Petya94 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В факультативно-облигаторном перестраховании страховщик может передавать определённые риски на перестрахование, но не обязан этого делать. В свою очередь, перестраховщик берёт на себя обязательство принимать все предложенные риски. Это обеспечивает более эффективную защиту для страховщика и позволяет ему передавать риски без предварительного согласования условий перестрахования с каждым перестраховщиком.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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