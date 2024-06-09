Нижегородцы организовали мошенничество со страховками за пожары

Нижегородские мошенники поджигали дома ради страховки

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Нижегородской области расследуется дело о мошенничестве в сфере страхования имущества. По данным "РБК", жители Борского района подозреваются в намеренных поджогах своих домов с целью получения страховых выплат.

Фото: freepik.com by vector_corp is licensed under public domain

Согласно информации проекта "Страхование. Общественная экспертиза", нижегородцы приобретали земельные участки в садовых товариществах или деревнях, где затем строили каркасные дома или реставрировали старые постройки. После этого они заключали договоры страхования.

Через некоторое время дома поджигались, и владельцы получали от одной до трёх миллионов рублей страховых выплат. Таким образом, двум страховым компаниям был нанесён ущерб на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Страховые компании заподозрили неладное, когда заметили, что на фотографиях из разных домов находились одни и те же предметы интерьера.

Это первое уголовное дело о поджогах домов ради страховых компенсаций в Нижегородской области. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.