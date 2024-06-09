В Нижнем Новгороде разоблачили крупную группировку автоподставщиков

В Нижнем Новгороде осудили группу из 57 мошенников с автостраховками

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор 57 участникам преступной группы, которые занимались мошенничеством в сфере страхования автомобилей. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Согласно материалам дела, с февраля 2019-го по октябрь 2020 года злоумышленники приобретали и страховали дорогие автомобили, а затем инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории города. После этого их сообщники-эксперты оформляли акты о повреждении транспорта и другие документы, необходимые для получения страховых выплат. Таким образом, преступники заработали 12,2 миллиона рублей, которые затем поделили между собой.

Уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой и группой лиц по предварительному сговору" возбудили в отношении 58 участников преступной группы. Однако один из них не дожил до суда.

По решению суда 35 жителей Нижнего Новгорода получили от 3 до 12 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Ещё 22 человека были приговорены к условным срокам — от 1 до 4 лет. Кроме того, на имущество подсудимых был наложен арест для возмещения ущерба, причинённого страховым компаниям.