Что такое взаимное страхование?

Взаимное страхование — это особая форма страхования, при которой граждане и организации могут страховать своё имущество и интересы, объединяя средства в обществах взаимного страхования.
Общества взаимного страхования занимаются страхованием имущества и других интересов своих членов. Они являются некоммерческими организациями. Правовой статус и условия деятельности таких обществ регулируются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом о взаимном страховании.
Страхование имущества и интересов своих членов общество взаимного страхования осуществляет на основе членства.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".