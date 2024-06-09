Что такое взаимное страхование?

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Взаимное страхование — это особая форма страхования, при которой граждане и организации могут страховать своё имущество и интересы, объединяя средства в обществах взаимного страхования.

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Общества взаимного страхования занимаются страхованием имущества и других интересов своих членов. Они являются некоммерческими организациями. Правовой статус и условия деятельности таких обществ регулируются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом о взаимном страховании.

Страхование имущества и интересов своих членов общество взаимного страхования осуществляет на основе членства.