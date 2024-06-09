Что такое добровольное страхование?

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное страхование — это форма страхования, которая осуществляется на основе договора страхования и правил страхования. Правила страхования определяют общие условия и порядок проведения страховых операций.

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Правила страхования принимаются и утверждаются страховой компанией или объединением страховых компаний в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом об организации страхового дела.

Правила страхования должны содержать следующую информацию:

о субъектах страхования;

об объектах страхования;

о страховых случаях;

о страховых рисках;

о порядке определения страховой суммы и страхового тарифа;

о порядке расчёта страховой премии (страховых взносов);

о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования;

о правах и обязанностях сторон;

об определении размера убытков или ущерба;

о порядке расчёта страховой выплаты и сроке;

перечень оснований для отказа в страховой выплате;

перечень сведений и документов, необходимых для заключения договоров страхования, оценки страховых рисков и определения размера убытков или ущерба;

для договоров страхования жизни — порядок расчёта выкупной суммы и начисления инвестиционного дохода.

Потенциальному страхователю, который хочет защитить свои имущественные интересы, необходимо тщательно изучить правила страхования перед тем, как поставить свою подпись в страховых документах. Внимательное ознакомление с условиями страхования по каждому договору поможет страхователю понять порядок страхования и его условия, а также будет способствовать распространению страховых знаний среди потребителей страховых услуг.