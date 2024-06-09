Что такое добровольное страхование?

Добровольное страхование — это форма страхования, которая осуществляется на основе договора страхования и правил страхования. Правила страхования определяют общие условия и порядок проведения страховых операций.
Правила страхования принимаются и утверждаются страховой компанией или объединением страховых компаний в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом об организации страхового дела.
Правила страхования должны содержать следующую информацию:
Потенциальному страхователю, который хочет защитить свои имущественные интересы, необходимо тщательно изучить правила страхования перед тем, как поставить свою подпись в страховых документах. Внимательное ознакомление с условиями страхования по каждому договору поможет страхователю понять порядок страхования и его условия, а также будет способствовать распространению страховых знаний среди потребителей страховых услуг.
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