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Кто такой страхователь?

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Страхование

Страхователь — это юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, которое заключило договор страхования со страховщиком или является страхователем в соответствии с законодательством. Страхователь обязан уплачивать страховые взносы и подписывать договор страхования.

Кто такой страхователь?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В страховые отношения может быть включено застрахованное лицо, например, несовершеннолетний ребёнок, которого страхуют родители, или сотрудники компании, которых страхует работодатель. Застрахованное лицо — это физическое лицо, риски которого указаны в договоре страхования.

В некоторых договорах страхования может быть предусмотрено участие выгодоприобретателя — члена семьи страхователя, который получит страховую выплату в случае его смерти. В международной страховой практике выгодоприобретателя называют бенефициаром (beneficiary).

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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