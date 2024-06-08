Кто такой страхователь?

Страхователь — это юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, которое заключило договор страхования со страховщиком или является страхователем в соответствии с законодательством. Страхователь обязан уплачивать страховые взносы и подписывать договор страхования.
В страховые отношения может быть включено застрахованное лицо, например, несовершеннолетний ребёнок, которого страхуют родители, или сотрудники компании, которых страхует работодатель. Застрахованное лицо — это физическое лицо, риски которого указаны в договоре страхования.
В некоторых договорах страхования может быть предусмотрено участие выгодоприобретателя — члена семьи страхователя, который получит страховую выплату в случае его смерти. В международной страховой практике выгодоприобретателя называют бенефициаром (beneficiary).
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.