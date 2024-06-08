Кто такой страхователь?

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхователь — это юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, которое заключило договор страхования со страховщиком или является страхователем в соответствии с законодательством. Страхователь обязан уплачивать страховые взносы и подписывать договор страхования.

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В страховые отношения может быть включено застрахованное лицо, например, несовершеннолетний ребёнок, которого страхуют родители, или сотрудники компании, которых страхует работодатель. Застрахованное лицо — это физическое лицо, риски которого указаны в договоре страхования.

В некоторых договорах страхования может быть предусмотрено участие выгодоприобретателя — члена семьи страхователя, который получит страховую выплату в случае его смерти. В международной страховой практике выгодоприобретателя называют бенефициаром (beneficiary).