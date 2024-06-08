Требования к субъектам страхования в РФ

В Российской Федерации деятельность субъектов страхового дела строго регулируется и подлежит лицензированию. Каждый, кто интересуется страховыми услугами, может ознакомиться с информацией о субъектах страхового дела.
Сведения о субъектах страхового дела можно найти в Едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГСРСД). Здесь вы найдёте:
В ЕГСРСД вы можете найти полную информацию о каждой страховой организации и страховом брокере, предлагающих услуги по страхованию.
Теперь давайте рассмотрим участников страховых отношений. Начнём с потребителей страховых услуг.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.