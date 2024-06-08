Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто такой страхователь?
Курица в апельсиновой глазури: праздничное меню
Собчак оценила перепалку Германа Грефа с таксистами Горно-Алтайска
Новый шаг Грузии против США: выбор китайской компании
5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов
Адам Вингард отказался работать над продолжением "Годзиллы и Конга"
Лучшие сорта огурцов для засолки
Врач Клубер: понадобится маленький кусочек имбиря
Самый высокий водопад в Китае оказался искусственным

Требования к субъектам страхования в РФ

1:16
Страхование

В Российской Федерации деятельность субъектов страхового дела строго регулируется и подлежит лицензированию. Каждый, кто интересуется страховыми услугами, может ознакомиться с информацией о субъектах страхового дела.

Требования к субъектам страхования в РФ
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Сведения о субъектах страхового дела можно найти в Едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГСРСД). Здесь вы найдёте:

  1. информацию о субъекте страхового дела: его наименовании, месте нахождения, руководителе и участниках (акционерах);
  2. номер и дату выдачи лицензии, срок её действия, вид страховой деятельности, на который она выдана, а также виды страхования, осуществляемые в рамках этого вида деятельности;
  3. информацию об официальном сайте субъекта страхового дела в интернете, его филиалах и представительствах, а также месте нахождения;
  4. сведения о приостановлении, возобновлении или отзыве лицензии;
  5. причины и дату исключения из ЕГСРСД.

В ЕГСРСД вы можете найти полную информацию о каждой страховой организации и страховом брокере, предлагающих услуги по страхованию.

Теперь давайте рассмотрим участников страховых отношений. Начнём с потребителей страховых услуг.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Как сделать петунию настоящими королевами клумбы
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Натуральные способы избавиться от мышей на даче: травы против грызунов
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Кто такой страхователь?
Курица в апельсиновой глазури: праздничное меню
Собчак оценила перепалку Германа Грефа с таксистами Горно-Алтайска
Новый шаг Грузии против США: выбор китайской компании
5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов
Адам Вингард отказался работать над продолжением "Годзиллы и Конга"
Лучшие сорта огурцов для засолки
Врач Клубер: понадобится маленький кусочек имбиря
Самый высокий водопад в Китае оказался искусственным
Учёные обнаружили целебные свойства воды в римских банях Англии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников