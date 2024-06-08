Требования к субъектам страхования в РФ

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Российской Федерации деятельность субъектов страхового дела строго регулируется и подлежит лицензированию. Каждый, кто интересуется страховыми услугами, может ознакомиться с информацией о субъектах страхового дела.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Сведения о субъектах страхового дела можно найти в Едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГСРСД). Здесь вы найдёте:

информацию о субъекте страхового дела: его наименовании, месте нахождения, руководителе и участниках (акционерах); номер и дату выдачи лицензии, срок её действия, вид страховой деятельности, на который она выдана, а также виды страхования, осуществляемые в рамках этого вида деятельности; информацию об официальном сайте субъекта страхового дела в интернете, его филиалах и представительствах, а также месте нахождения; сведения о приостановлении, возобновлении или отзыве лицензии; причины и дату исключения из ЕГСРСД.

В ЕГСРСД вы можете найти полную информацию о каждой страховой организации и страховом брокере, предлагающих услуги по страхованию.

Теперь давайте рассмотрим участников страховых отношений. Начнём с потребителей страховых услуг.