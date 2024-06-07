Чрезвычайная ситуация на рынке ДМС в Петербурге: одна из клиник резко повысила цены на услуги

Страховщики заявили о сложной ситуации с ДМС в Петербурге

2:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сеть клиник «Скандинавия» уведомила страховые компании о повышении расценок. Это может привести к росту стоимости действующих полисов ДМС, сообщает "Деловой Петербург".

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Информацию подтвердили три страховые компании. Уведомление о повышении цен с 1 июня получили все страховщики, работающие в городе.

«На рынке добровольного медицинского страхования возникла чрезвычайная ситуация», — заявил президент Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов.

По его словам, клиника резко повысила цены на свои услуги с 1 июня.

Кузнецов оценил, что изменение тарифов приведёт к росту расходов страховых компаний по заключённым договорам более чем на 40–50%, а для некоторых игроков и на 60–70%.

«В середине финансового года и за столь короткий срок сложно изменить условия по действующим договорам страхования. Предприятия и организации города не готовы к дополнительным взносам на ДМС, поскольку их финансовые планы утверждены на год вперед», — отметил он.

Страховщики сообщили «Деловому Петербургу», что рост цен на медицинские услуги со стороны «Скандинавии» был «очень существенным и не анонсированным заранее». Они отметили, что повышение оказалось значительно выше уровня, предусмотренного в договорах, и что «Скандинавия» угрожает прекратить прием застрахованных и расторгнуть договоры, если её условия не будут приняты. Последний раз сеть клиник полностью пересматривала цены на услуги в 2022 году.

«Клиники регулярно пересматривают стоимость своих услуг, обычно не чаще одного раза в год с предварительным уведомлением за 30 дней до введения новых цен», — пояснил один из представителей страховой компании.

По его словам, основной причиной удорожания является экономическая ситуация, поскольку инфляция влияет и на стоимость медицинских услуг. В последние годы рост цен на ДМС в клиниках Петербурга не превышал 10% в год. Один из собеседников «Делового Петербурга» предположил, что после повышения тарифов страховщики будут вынуждены пересматривать программы ДМС и отказывать застрахованным в лечении в сети клиник «Скандинавия».