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Больницы Екатеринбурга уличили в лечении "мёртвых душ" по ОМС: теперь их лишат компенсаций

Свердловские больницы лишили компенсаций за подделку записей о приёмах

1:44
Страхование

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ТФОМС) активно борется с фиктивными записями о посещениях врачей. Ведомство принимает меры, включая снятие с оплаты случаев медицинской помощи, которые не нашли подтверждения в документации, сообщили URA. RU в госучреждении.

Свердловские больницы лишили компенсаций за подделку записей о приёмах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ранее жители Екатеринбурга сообщили URA. RU о выявленных фиктивных записях о медицинских услугах в системе ОМС, сделанных через портал "Госуслуги".

"В соответствии с действующим законодательством, наиболее часто применяемая мера — это снятие с оплаты случая, который больница не смогла подтвердить медицинской документацией. Если же жалобы на больницу о недостоверности сведений об оказанной помощи не единичны, такая медицинская организация попадает под особый контроль со стороны контрольно-ревизионного управления ТФОМС. Это может стать поводом для внеплановой проверки или отдельным вопросом в рамках планового визита ревизоров", — отметили в ведомстве.

В среднем ТФОМС фиксирует около 150 обращений о недостоверных случаях медпомощи ежегодно, из которых 80% подтверждаются. Ошибки часто связаны с некорректным вводом данных или попытками получения дополнительных средств за недоказанные услуги. ТФОМС работает над улучшением контрольных механизмов, но подчеркивает важность проактивной позиции пациентов в проверке своих данных, рассказали в фонде.

Ранее общественники обратились к Мишустину с предложением изымать автомобили у иностранных водителей, не имеющих полиса ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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