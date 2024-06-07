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Изымать — и точка: за езду без ОСАГО иностранных водителей нужно наказывать жёстче

Иностранцам требуют ужесточить наказание за езду без ОСАГО

2:42
Страхование

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением изымать автомобили у иностранных водителей при отсутствии полиса ОСАГО, сообщают "Известия".

Иностранцам требуют ужесточить наказание за езду без ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Причина в том, что если в аварию попадает гражданин другого государства без страховки, пострадавшие могут получить компенсацию только через суд. Актуальность проблемы подтверждают юристы и автоэксперты, но отмечают, что инициатива требует доработки.

В НАС сообщили, что регулярно получают обращения от граждан, пострадавших в ДТП с участием водителя-иностранца, чьё транспортное средство не зарегистрировано в России и не имеет полиса ОСАГО.

«В результате люди не могут получить компенсацию за ущерб в рамках системы страхования и вынуждены обращаться в суд», — говорится в обращении.

После выигранного суда граждане должны обратиться в Федеральную службу судебных приставов, которая взыщет с иностранного водителя средства на восстановление автомобиля, поврежденного по его вине, отметил автор инициативы, вице-президент НАС Антон Шапарин.

"Но чаще всего у иностранцев нет никакого имущества, и они просто уезжают из России, приставы не могут взыскать с них деньги. Мы предлагаем ужесточить наказание для иностранцев — отправлять автомобили с зарубежными номерами без страховки на штрафстоянку до тех пор, пока не будет приобретен полис", — пояснил он «Известиям».

До 30 июня 2023 года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности «Зелёная карта» с участием 48, в основном европейских стран, в рамках которой взаимно признавались национальные страховые полисы ответственности, напомнили изданию в бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков.

"2 сентября 2023 года вступило в силу соглашение о применении «Зелёных карт» между Россией и Белоруссией. В нем установлены условия страхования, порядок выплат, взаиморасчетов и взаимных гарантий", — отметили в организации.

Также были подписаны соглашения с национальными бюро «Зелёная карта» Азербайджана, Турции и Марокко, согласно которым действие документа продолжается, если он выдан не позднее 1 июля 2023 года. С другими странами этот вопрос не урегулирован.

Ранее хозяин сбитой машиной собаки получил компенсацию по ОСАГО за смерть питомца.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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