Изымать — и точка: за езду без ОСАГО иностранных водителей нужно наказывать жёстче

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением изымать автомобили у иностранных водителей при отсутствии полиса ОСАГО, сообщают "Известия".
Причина в том, что если в аварию попадает гражданин другого государства без страховки, пострадавшие могут получить компенсацию только через суд. Актуальность проблемы подтверждают юристы и автоэксперты, но отмечают, что инициатива требует доработки.
В НАС сообщили, что регулярно получают обращения от граждан, пострадавших в ДТП с участием водителя-иностранца, чьё транспортное средство не зарегистрировано в России и не имеет полиса ОСАГО.
«В результате люди не могут получить компенсацию за ущерб в рамках системы страхования и вынуждены обращаться в суд», — говорится в обращении.
После выигранного суда граждане должны обратиться в Федеральную службу судебных приставов, которая взыщет с иностранного водителя средства на восстановление автомобиля, поврежденного по его вине, отметил автор инициативы, вице-президент НАС Антон Шапарин.
"Но чаще всего у иностранцев нет никакого имущества, и они просто уезжают из России, приставы не могут взыскать с них деньги. Мы предлагаем ужесточить наказание для иностранцев — отправлять автомобили с зарубежными номерами без страховки на штрафстоянку до тех пор, пока не будет приобретен полис", — пояснил он «Известиям».
До 30 июня 2023 года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности «Зелёная карта» с участием 48, в основном европейских стран, в рамках которой взаимно признавались национальные страховые полисы ответственности, напомнили изданию в бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков.
"2 сентября 2023 года вступило в силу соглашение о применении «Зелёных карт» между Россией и Белоруссией. В нем установлены условия страхования, порядок выплат, взаиморасчетов и взаимных гарантий", — отметили в организации.
Также были подписаны соглашения с национальными бюро «Зелёная карта» Азербайджана, Турции и Марокко, согласно которым действие документа продолжается, если он выдан не позднее 1 июля 2023 года. С другими странами этот вопрос не урегулирован.
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