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Хозяин сбитого йорка взыскал по ОСАГО стоимость собаки и расходы на ветеринара

Владелец сбитой насмерть собаки получил компенсацию по ОСАГО

Страхование

Не согласившись с размером страхового возмещения, владелец погибшего в ДТП пса обратился к финансовому омбудсмену и в суд, где добился компенсации рыночной стоимости собаки и расходов на ветеринарное освидетельствование. Об этом сообщил "Гарант.ру".

Владелец сбитой насмерть собаки получил компенсацию по ОСАГО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хозяин йоркширского терьера, сбитого автомобилем, обратился к страховщику (по ОСАГО) за выплатой стоимости собаки и компенсацией расходов на составление акта ветеринарного освидетельствования. Этот акт был составлен на месте ДТП региональным ГБУ в области ветеринарии совместно с сотрудниками ГАИ и владельцем животного и подтвердил гибель собаки.

Страховая компания выплатила стоимость йорка, но отказалась компенсировать стоимость составления акта. Не согласившись с суммой страхового возмещения, владелец пса обратился к финансовому омбудсмену, который провёл экспертизу и установил, что рыночная стоимость собаки на дату ДТП была выше, чем определила страховая компания, и взыскал разницу в пользу владельца. Однако омбудсмен счёл, что страховщик не обязан компенсировать стоимость услуги по составлению ветеринарного акта, так как это не предусмотрено Законом об ОСАГО.

Тогда владелец собаки обратился в суд и выиграл дело.

"Гарант.ру" пояснил, что закон об ОСАГО не предполагает возмещение расходов на проведение ветеринарного обследования погибшего животного, однако отсутствие в нём положений, посвященных домашним животным, не должно умалять право потерпевшего на страховое возмещение.

Для получения страхового возмещения потерпевший должен документально подтвердить факт гибели животного, отметил портал.

Также закон не устанавливает порядок констатации смерти домашнего животного. Поэтому обращение хозяина с этой целью к платному ветеринару является разумным, а понесённые на услугу расходы подлежат возмещению. Расходы на составление ветеринарного акта не входят в состав страховой выплаты и возмещаются страховщиком независимо от исчерпания страховой суммы, так как они необходимы для реализации права на обращение за страховой выплатой, пишет "Гарант.ру" со ссылкой на акт суда.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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