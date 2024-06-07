Суд над мошенниками: как преступная группа на Алтае заработала 6 миллионов на автоподставах

На Алтае группу автоподставщиков будут судить за кражу 6 миллионов рублей

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Республике Алтай перед судом предстанут 14 участников организованной группы, занимавшихся инсценировкой ДТП для незаконного получения страховых выплат, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

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По версии следствия, с 2020 по 2023 годы злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия для получения незаконных выплат от страховых компаний. Организатором мошеннической схемы был 33-летний житель Республики Алтай, который привлёк к криминальному бизнесу 13 активных участников и водителей, непосредственно инсценировавших ДТП.

Мошенники покупали подержанные автомобили и намеренно устраивали на них аварии. Затем они обращались в страховые компании за выплатами, предоставляя ложные документы о произошедшем. После получения выплат они восстанавливали и продавали поврежденные автомобили, приобретая взамен новые.

Всего сообщники совершили 21 автоподставу, незаконно присвоив более 6 миллионов рублей. От действий мошенников пострадали 10 страховых компаний.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Алтай совместно с коллегами из Новосибирской области задержали всех участников группы. Были установлены и допрошены десятки свидетелей, проведены обыски, выемки и автотехнические экспертизы.

Каждому обвиняемому в зависимости от его роли в группе инкриминируется совершение 21 эпизода преступной деятельности, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд.

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