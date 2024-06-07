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Металлурги не смогли взыскать с "СОГАЗа" 7,3 млрд рублей за атаку дрона

Суд отказался взыскать с "СОГАЗа" 7,3 млрд в пользу "ОЭМК им. А.А. Угарова"

1:20
Страхование

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска АО "ОЭМК им. А. А. Угарова" к "СОГАЗу" на сумму 7,3 млрд рублей. Мотивировочная часть решения пока не опубликована, сообщает АСН.

Суд отказался взыскать с "СОГАЗа" 7,3 млрд в пользу "ОЭМК им. А.А. Угарова"
Фото: Официальный сайт АО "ОЭМК им. А. А. Угарова"

Исковая сумма включала 7,2 млрд рублей упущенной выгоды, 174,9 млн рублей реального ущерба, 1,3 млн рублей на оплату услуг лосс-аджастера и 117,6 млн рублей процентов.

По просьбе "СОГАЗа" в дело в качестве третьего лица была привлечена "РНПК". Как следует из карточки дела, "РНПК" ходатайствовала о вызове свидетеля.

Ранее "Оскольский электрометаллургический комбинат" подвергся атаке дрона. Также на предприятии произошёл крупный инцидент с проливом жидкой стали, затопившей значительную часть цеха.

АО "ОЭМК им. А. А. Угарова является частью группы "Металлоинвест", занимающейся производством товарного горячебрикетированного железа и аналогичных продуктов,.

Ранее "СОГАЗ" отсудил у "Тольяттинского трансформатора" 19 млн рублей за некачественное оборуодвание.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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