Металлурги не смогли взыскать с "СОГАЗа" 7,3 млрд рублей за атаку дрона

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска АО "ОЭМК им. А. А. Угарова" к "СОГАЗу" на сумму 7,3 млрд рублей. Мотивировочная часть решения пока не опубликована, сообщает АСН.
Исковая сумма включала 7,2 млрд рублей упущенной выгоды, 174,9 млн рублей реального ущерба, 1,3 млн рублей на оплату услуг лосс-аджастера и 117,6 млн рублей процентов.
По просьбе "СОГАЗа" в дело в качестве третьего лица была привлечена "РНПК". Как следует из карточки дела, "РНПК" ходатайствовала о вызове свидетеля.
Ранее "Оскольский электрометаллургический комбинат" подвергся атаке дрона. Также на предприятии произошёл крупный инцидент с проливом жидкой стали, затопившей значительную часть цеха.
АО "ОЭМК им. А. А. Угарова является частью группы "Металлоинвест", занимающейся производством товарного горячебрикетированного железа и аналогичных продуктов,.
Ранее "СОГАЗ" отсудил у "Тольяттинского трансформатора" 19 млн рублей за некачественное оборуодвание.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?